Kaynak: İHA

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde çiftçilerin zorlu hasat mesaisi sona erdi. Bölgede tarımla uğraşan üreticilerden Hasan Çelik, haziran ayının ilk haftalarında başladıkları mercimek toplama işlerini bugün itibarıyla noktaladıklarını belirtti.

2026 yılı mercimek sezonunu tüm köy halkıyla birlikte çalışarak bitirdiklerini ifade eden üretici Hasan Çelik, bu yıl yaşanan iklimsel zorluklara dikkat çekti. Kış mevsiminin normalden daha uzun ve bol yağışlı geçtiğini vurgulayan Çelik, süreci şu sözlerle aktardı:

“2026 yılının mercimek sezonunu tüm köylülerimizle beraber sonlandırdık. Bu yıl kış mevsimi uzun ve bol yağışlı geçti. Tarlalar çok su tuttu. Bundan dolayı da mercimek zarar gördüğü için rekolte beklentinin çok altında kaldı."