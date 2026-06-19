Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Monaco Grand Prix'sinde podyum mücadelesi verirken arka arkaya aldığı cezalarla yarışı puan barajının dışında, 12. sırada tamamlayan George Russell için Mercedes yönetiminin başlattığı hukuk savaşı beklenmedik bir hamleyle son buldu.

RUSSELL'I PODYUMDAN EDEN "ÇİFTE CEZA" SÜRECİ

Yarışın kaderini değiştiren ve Mercedes’in itirazına zemin hazırlayan olaylar zinciri şu şekilde gelişmişti:

-İlk Ceza: Yarışın ortasında pit şeridine giren İngiliz pilot George Russell, buradaki hız sınırını aştığı gerekçesiyle hakemler tarafından cezalandırıldı.

-İkinci Ceza: Takım, Russell'ın cezasını pit stop esnasında çekmesini planladı. Ancak hakemler, bu hız sınırı cezasının pit stop prosedürlerine uygun şekilde ve düzgün çekilmediğine hükmederek Russell’a bir "pit stop cezası" daha verdi. Bu çifte ceza, Russell'ı podyum potasından alarak 12. sıraya kadar düşürdü.

GASLY ÖRNEĞİ UMUT OLMUŞTU AMA MERCEDES VAZGEÇTİ

Mercedes'i bu inceleme talebine iten en büyük etken, Alpine pilotu Pierre Gasly'nin benzer bir durumdan sıyrılmayı başarmasıydı. Gasly, pit şeridindeki benzer bir hız cezası kararına itiraz etmiş ve bu talebinin haklı bulunmasıyla Monaco Grand Prix’sindeki üçüncülük (podyum) derecesini geri almıştı.

Gasly'nin emsal teşkil eden bu başarısının ardından gözler Mercedes'e çevrilmişti. Ancak gümüş oklar, yaptıkları son değerlendirmelerin ardından FIA hakem heyetine başvuruyu geri çektiklerini bildirdi.

Takımdan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Takımı, 2026 Monaco Grand Prix'si hakemlerinin kararlarına ilişkin inceleme talebini geri çektiğini hakemlere bildirmiştir. Bu karar, 63 numaralı araçla ilgili olarak FIA F1 Yönetmeliği'nin B1.6.3a maddesinin ihlalini içermektedir."

Bu geri çekilme hamlesinin ardından, 2026 Monaco Grand Prix'sinin resmi sonuçları Mercedes kanadı için tescillenmiş oldu.