Mercedes-Benz, otomobil tarihinin en köklü dönüşümünü sürüyor. Artık araçların değeri motor gücünden değil, işlemci hızı, yapay zeka kapasitesi ve veri işleme yeteneğinden ölçülüyor. Posta’dan Murat Gülderen’in haberine göre, bir zamanlar bilim kurgu gibi görünen otonom ve bağlantılı araçlar, bugün küresel teknoloji devlerinin en büyük rekabet alanı haline geldi. Bu dönüşümün öncülerinden Mercedes-Benz, 140 yıllık mirasını MB.OS işletim sistemiyle taçlandırıyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Posta'ya verdiği röportajda otomotiv dünyasını değiştiren yenilikleri anlattı. Marka, aracı sadece bir ulaşım aracından çıkarıp sürücüsüyle sezgisel etkileşim kuran akıllı bir yaşam alanına dönüştürüyor.

SÜRÜCÜSÜZ SİSTEMLERDE ÇIĞIR AÇAN GELİŞMELER

Mercedes-Benz, ekranın yanı sıra aracın beynini ve pilini de yeniden tasarlıyor. İnsan beynindeki sinir ağlarını taklit eden yeni nesil işlemcilerle otomobiller daha hızlı karar veren "düşünen makineler" oluyor. Yanma riski düşük katı hal bataryalar ise menzil endişesini ortadan kaldırıyor. Bu yeniliklerin en somut örneği Drive Pilot sistemi: Belirli yollarda saatte 95 km hıza kadar sürücünün direksiyonu tamamen bırakmasına ve yolculuğun keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

İHTİYAÇLARI ÖNCEDEN SEZEN AKILLI ASİSTAN

Yeni CLA modelini "şimdiye kadarki en akıllı Mercedes-Benz" olarak tanımlayan Bekdikhan, şöyle konuştu: “Bu araçla birlikte markanın ‘akıllı arayüzü’ (MBUX), gücünü tamamen yeni işletim sistemi MB.OS’tan almaya başlıyor. Bu teknolojik mimari, otomotiv dünyasında bir ilke imza atarak Microsoft ve Google’ın yapay zekalarını aynı sistemde buluşturuyor. Böylece araç, sadece komutları yerine getiren bir makine olmaktan çıkıp, birden fazla yapay zeka desteğiyle sürücüsünü tanıyan, onunla doğal dilde sohbet eden ve ihtiyaçlarını önceden sezen kişisel bir asistana dönüşüyor.

”EKRANDA CANLI KARAKTER OLARAK EŞLİK EDİYOR”

Bekdikhan, yeni MBUX sanal asistanın ChatGPT-4o ve Google Gemini gibi dev yapay zekalardan güç aldığını belirterek devam etti: “Bu akıllı asistan, ekranda canlı bir karakter olarak sürekli sürücüye eşlik ediyor. Sadece yol tarifi vermekle kalmayan bu sistem, Google Haritalar verilerini kullanarak çevredeki mekanlar hakkında detaylı bilgiler veriyor ve her türlü sorunuza tıpkı bir insanla sohbet ediyormuşsunuz gibi doğal ve kişiselleştirilmiş cevaplar üretiyor.”

DİREKSİYONDA DEVRİM: 2026'DAN İTİBAREN MEKANİK BAĞLANTI YOK

Bekdikhan, 2026 yılından itibaren direksiyondan kumanda (steer-by-wire) teknolojisine sahip seri üretim modeli sunan ilk Alman üreticisi olacaklarını vurguladı: “Bu sistem, direksiyon ile ön tekerlekler arasında mekanik bir bağlantı gerektirmiyor böylece düşük hızlı manevraları ve park etmeyi çok daha kolay hale getiriyor.”

Artık direksiyon çevirmek, mekanik kol yerine dijital sinyallerle gerçekleşecek; tıpkı gelişmiş uçak kokpitleri veya oyun konsollarındaki gibi.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE EK MENZİL

Bekdikhan, elektrikli araç gövdelerine uygulanabilen yenilikçi güneş enerjisi modülleri üzerinde çalıştıklarını da paylaştı:

“Örneğin Solar Boya teknolojisi Vision Iconic’in tüm yüzeyine uygulandığında coğrafi konum ve yerel koşullara bağlı olarak güneşten yılda 12.000 kilometreye kadar menzil sağlayabilecek enerji üretebiliyor.”

Mercedes-Benz, MB.OS ve yapay zeka entegrasyonuyla otomobil kavramını yeniden tanımlıyor; sürücüler artık sadece araç kullanmıyor, akıllı bir asistanla yaşıyor.





(Fotoğraflar mercedes-benz sitesinden alınmıştır)