Mercedes'e Çinli devden uzun menzilli rakip: BYD Da Han Tanıtıldı

Yeni modelin teknik detaylarında en çok dikkat çeken unsur, BYD’nin bağlı ortaklığı FinDreams tarafından geliştirilen LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi oldu. 102,3 kWh kapasiteye sahip olan bu batarya bloğu, 725,9 kilogramlık ağırlığıyla aracın toplam boş kütlesinin yüzde 30’undan fazlasını meydana getiriyor.