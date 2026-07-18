Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Mercedes'e Çinli devden uzun menzilli rakip: BYD Da Han Tanıtıldı

Mercedes'e Çinli devden uzun menzilli rakip: BYD Da Han Tanıtıldı

Çinli otomotiv üreticisi BYD, lüks segmentte Mercedes S-Serisi'ne rakip olacak yeni elektrikli sedan modeli Da Han'ı tanıttı. Araç, 102,3 kWh kapasiteli güçlü bataryasıyla merakları üzerine çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Mercedes'e Çinli devden uzun menzilli rakip: BYD Da Han Tanıtıldı - Resim: 1

Çin merkezli otomotiv şirketi BYD, elektrikli araç sektöründe rekabeti artıracak yeni üst segment sedan modeli Da Han’ı görücüye çıkardı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yayımlanan resmi veriler, aracın özellikle menzil ve batarya performansıyla öne çıktığını ortaya koyuyor.

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Mercedes'e Çinli devden uzun menzilli rakip: BYD Da Han Tanıtıldı - Resim: 2

Yeni modelin teknik detaylarında en çok dikkat çeken unsur, BYD’nin bağlı ortaklığı FinDreams tarafından geliştirilen LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi oldu. 102,3 kWh kapasiteye sahip olan bu batarya bloğu, 725,9 kilogramlık ağırlığıyla aracın toplam boş kütlesinin yüzde 30’undan fazlasını meydana getiriyor.

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Mercedes'e Çinli devden uzun menzilli rakip: BYD Da Han Tanıtıldı - Resim: 3

Gelişmiş teknik donanım, Da Han modelinin CLTC normlarına göre 1.008 kilometreye kadar sürüş menzili sunmasına olanak tanıyor. Da Han, tüketicilerin beklentilerine yönelik üç ayrı motor alternatifiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor:

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Mercedes'e Çinli devden uzun menzilli rakip: BYD Da Han Tanıtıldı - Resim: 4

Arkadan İtişli Standart Versiyon: 370 kW (496 beygir) güç üretimi.

Çift Motorlu Dört Çeker (AWD) Versiyonu: Toplamda 570 kW (764 beygir) performans.

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Mercedes'e Çinli devden uzun menzilli rakip: BYD Da Han Tanıtıldı - Resim: 5

Şarj Edilebilir Hibrit (DM-i PHEV) Versiyonu: 1.5 litrelik turbo beslemeli motor desteğiyle, sadece elektrik motoruyla 470 kilometre yol kat edebilme imkanı.

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Mercedes'e Çinli devden uzun menzilli rakip: BYD Da Han Tanıtıldı - Resim: 6

Tasarım hatları ve geniş hacmiyle dikkat çeken Da Han; 5256 mm uzunluk, 1999 mm genişlik ve 3130 mm aks mesafesi ölçülerine sahip. Bu değerler doğrultusunda araç, standart Mercedes-Benz S-Serisi modelinden 66 mm daha uzun bir gövde yapısıyla karşımıza çıkıyor.

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Mercedes'e Çinli devden uzun menzilli rakip: BYD Da Han Tanıtıldı - Resim: 7

Geçtiğimiz günlerde kamuflajsız şekilde yol testlerinde kameralara yansıyan otomobilin, Çin pazarında yaklaşık 300.000 yuan (yaklaşık 44.290 dolar) seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulması öngörülüyor.

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