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Wayve'in "AI Driver" adını verdiği sistemin önümüzdeki iki yıl içinde (2028'e kadar) Mercedes modellerine entegre edilerek yollara çıkması planlanıyor.

Tesla'nın tam otonom sürüş (FSD) yazılımına doğrudan rakip olarak konumlandırılan sistem, sürücünün belirlediği hedefe şehir içi trafiği, kavşakları, yayaları ve trafik ışıklarını otonom olarak yöneterek ulaşmasını hedefliyor.

Uçtan Uca (End-to-End) Yapay Zeka: Wayve'in AV2.0 teknolojisi; yüksek çözünürlüklü (HD) haritalara veya şehre özel ön tanımlı kodlamalara ihtiyaç duymadan, görsel verileri ve sensör girdilerini yapay zeka modeliyle anlık olarak işleyip sürüş kararları alabiliyor.

MB.OS Entegrasyonu: Sistem, araçların mevcut donanım mimarisine ve Mercedes'in kendi işletim sistemi MB.OS'e doğrudan entegre edilecek.

MERCEDES YAPAY ZEKA YARIŞINDA YUMURTALARI TEK SEPETE KOYMUYOR

Sektörde dikkat çeken bir diğer unsur ise Mercedes-Benz'in otonom sürüş alanında birden fazla kulvarda ilerlemesi:

Nvidia İş Birliği: Şirket, geçtiğimiz dönemde Nvidia'nın Alpamayo açık kaynaklı yapay zeka modelini temel alan MB.Drive Assist Pro sistemini tanıtmış ve CLA modelinde kullanacağını duyurmuştu. Wayve anlaşmasıyla marka, yapay zeka destekli otonomide tek bir tedarikçiye bağımlı kalmama stratejisi izliyor.

Drive Pilot (Seviye 3): Otoyollarda düşük hızlarda "eller ve gözler serbest" sürüşe izin veren Seviye 3 Drive Pilot sisteminin kural tabanlı yapısı ve maliyetli bakım süreçleri nedeniyle Mercedes, odağını daha esnek ve maliyet etkin olan yapay zeka tabanlı "noktadan noktaya" Seviye 2+ sistemlere kaydırdı.

WAYVE KÜRESEL BİR DEV HALİNE GELİYOR

Sadece kameralar, radarlar ve yapay zeka işlemcileriyle çalışan uygun maliyetli bir mimari sunan Wayve; SoftBank, Nvidia ve Microsoft gibi devlerin yanı sıra Mercedes-Benz, Nissan ve Stellantis'in de aralarında bulunduğu küresel üreticilerden yatırım alarak 8,6 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Şirket yakın zamanda London'da Uber ile otonom araç sürücüsüz yolculuk testlerine de başlamıştı.