Alman üretici, Daimler’in 140. kuruluş yıl dönümü kapsamında yenilenen S-Class’ın dünya lansmanını gerçekleştirmeyi planlıyor. Yapılan açıklamalara göre tasarım, teknoloji ve donanım tarafında yaklaşık 2.700 parça elden geçirildi. Bu rakam, aracın yarısından fazlasının yeniden geliştirildiğini ve ortaya çıkan modelin klasik bir makyajdan çok yeni bir versiyon hissi verdiğini gösteriyor.
Mercedes S-Class baştan yazılıyor: 2.700 parçalık dev yenilenme
Mercedes-Benz, amiral gemisi konumundaki S-Serisi’nin (W223) 2027 model yılı için kapsamlı bir yenileme hazırlığında. Markanın CEO’su Ola Källenius, bu güncellemeyi Mercedes tarihinin en iddialı revizyonlarından biri olarak tanımlarken, öne çıkan yeniliklerden biri de ısıtmalı emniyet kemeri oldu.Derleyen: Hande Karacan
AYDINLATMALI MERCEDES YILDIZI
2027 S-Class, genel hatlarıyla tanıdık siluetini korurken, ön tasarımda dikkat çekici değişiklikler sunuyor. Ön ızgara önceki modele göre yaklaşık yüzde 20 oranında büyürken, Mercedes’in ikonik yıldız logosu kaput üzerinde LED aydınlatmalı şekilde yer alıyor. Farlar, stop lambaları ve diğer dış aydınlatma elemanlarında ise daha modern ve teknolojik bir tasarım dili benimsenmiş.
MB.OS İLE YENİ NESİL DİJİTAL DENEYİM
Yenilikler sadece dış tasarımla sınırlı değil. Kabinde, Mercedes-Benz’in tamamen kendi geliştirdiği yeni işletim sistemi MB.OS başrolde. 27 sensörle çalışan bu gelişmiş yazılım altyapısı; bilgi-eğlence sistemi, dijital gösterge ekranı ve bağlantı çözümlerini daha akıcı, daha entegre ve kişiselleştirilebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.
GPS DESTEKLİ SÜSPANSİYON TEKNOLOJİSİ
Arka koltuk konforuyla uzun yıllardır segmentinde referans kabul edilen S-Class, son dönemde bu alanda eleştiriler alıyordu. Mercedes mühendisleri, AIRMATIC hava süspansiyonu ve güncellenmiş şasi yazılımlarıyla özellikle bozuk yol koşullarında sürüş konforunu artırmaya odaklandı. Araçta GPS destekli bir süspansiyon sisteminin sunulması bekleniyor. Bu sistem sayesinde bozuk yol verileri sunucuya aktarılacak ve diğer S-Class modelleri aynı bölgeye yaklaşırken süspansiyonlarını önceden ayarlayabilecek.
ISITMALI EMNİYET KEMERİ
CEO Ola Källenius’un bizzat doğruladığı en dikkat çekici yeniliklerden biri de ısıtmalı emniyet kemerleri. Mercedes-Benz, bu teknolojinin özellikle soğuk havalarda hem konforu artıracağını hem de yolcuların emniyet kemeri kullanımını teşvik ederek güvenliğe katkı sağlayacağını vurguluyor.
NE ZAMAN TANITILACAK?
Yeni Mercedes-Benz S-Class, ilk kez 29 Ocak 2026 tarihinde Stuttgart’ta resmi olarak tanıtılacak. Marka, bu lansmanı 140 yılı aşkın geçmişindeki en önemli kilometre taşlarından biri olarak konumlandırıyor. Modelin küresel pazarlarda satışa sunulacağı tarih ise önümüzdeki aylarda netleşecek.
Bu kapsamlı yenilemenin, S-Serisi’nin özellikle iç mekân ve dijital deneyim konusundaki eleştirileri ne ölçüde gidereceği ise şimdiden merak uyandırıyor.