Mercedes S-Class baştan yazılıyor: 2.700 parçalık dev yenilenme

ISITMALI EMNİYET KEMERİ

CEO Ola Källenius’un bizzat doğruladığı en dikkat çekici yeniliklerden biri de ısıtmalı emniyet kemerleri. Mercedes-Benz, bu teknolojinin özellikle soğuk havalarda hem konforu artıracağını hem de yolcuların emniyet kemeri kullanımını teşvik ederek güvenliğe katkı sağlayacağını vurguluyor.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Yeni Mercedes-Benz S-Class, ilk kez 29 Ocak 2026 tarihinde Stuttgart’ta resmi olarak tanıtılacak. Marka, bu lansmanı 140 yılı aşkın geçmişindeki en önemli kilometre taşlarından biri olarak konumlandırıyor. Modelin küresel pazarlarda satışa sunulacağı tarih ise önümüzdeki aylarda netleşecek.

Bu kapsamlı yenilemenin, S-Serisi’nin özellikle iç mekân ve dijital deneyim konusundaki eleştirileri ne ölçüde gidereceği ise şimdiden merak uyandırıyor.