Otomotiv sektöründe bazı amblemler, markanın ismini dahi gölgede bırakacak kadar güçlü bir kurumsal kimliği temsil eder.
Mercedes logosuna bakıp geçiyoruz ama anlamı “vay be” dedirtiyor
Dünyanın en prestijli otomobil amblemlerinden olan Mercedes logosunun anlamı ve ortaya çıkış hikayesi dikkat çekiyor. Logodaki üç köşeli yıldız, markanın kurucusu Gottlieb Daimler’in vizyonunu şaşırtıcı bir benzetmeyle simgeliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yıllardır kalitenin, prestijin ve üstün mühendisliğin küresel sembolü haline gelen Mercedes-Benz amblemi de bu tasarımların başında yer alıyor. İlk bakışta sade bir çizim gibi görünen bu ikonik tasarımın ardında, markanın geleceğe yön veren köklü bir geçmişi ve vizyonu bulunuyor.
Mercedes ambleminin merkezinde yer alan üç köşeli yıldız, şirketin kurucu ortaklarından Gottlieb Daimler’in geleceğe dair stratejik hedeflerini sembolize ediyor.
Daimler, geliştirdikleri motor teknolojisinin yalnızca araba taşıtlarında değil, aynı zamanda deniz ve hava araçlarında da kullanılacağına inanıyordu. Bu doğrultuda tasarlanan üç köşeli yıldız; markanın karada, denizde ve havada yani ulaşımın her alanında lider olma vizyonunu temsil ediyor.
Yıldızı çevreleyen daire halkası ise markanın küresel gücünü, bütünlüğünü ve kurumsal yapısını simgeliyor.
Özellikle Daimler ve Benz şirketlerinin birleşme sürecinin ardından logo tasarımlarında daha belirgin hale gelen bu çember, iki dev üreticinin tarihsel mirasını ve birlikteliğini tek bir potada eritiyor.
Yüzyılı aşkın bir süredir estetik duruşunun ötesinde derin bir anlam taşıyan Mercedes logosu, otomotiv dünyasının en başarılı kurumsal hikayelerinden birini sunmaya devam ediyor.