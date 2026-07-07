Mercedes logosuna bakıp geçiyoruz ama anlamı “vay be” dedirtiyor

Daimler, geliştirdikleri motor teknolojisinin yalnızca araba taşıtlarında değil, aynı zamanda deniz ve hava araçlarında da kullanılacağına inanıyordu. Bu doğrultuda tasarlanan üç köşeli yıldız; markanın karada, denizde ve havada yani ulaşımın her alanında lider olma vizyonunu temsil ediyor.