Yeniçağ Gazetesi
07 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Dünya Mercedes logosuna bakıp geçiyoruz ama anlamı “vay be” dedirtiyor

Mercedes logosuna bakıp geçiyoruz ama anlamı “vay be” dedirtiyor

Dünyanın en prestijli otomobil amblemlerinden olan Mercedes logosunun anlamı ve ortaya çıkış hikayesi dikkat çekiyor. Logodaki üç köşeli yıldız, markanın kurucusu Gottlieb Daimler’in vizyonunu şaşırtıcı bir benzetmeyle simgeliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Mercedes logosuna bakıp geçiyoruz ama anlamı “vay be” dedirtiyor - Resim: 1

Otomotiv sektöründe bazı amblemler, markanın ismini dahi gölgede bırakacak kadar güçlü bir kurumsal kimliği temsil eder.

1 7
Mercedes logosuna bakıp geçiyoruz ama anlamı “vay be” dedirtiyor - Resim: 2

Yıllardır kalitenin, prestijin ve üstün mühendisliğin küresel sembolü haline gelen Mercedes-Benz amblemi de bu tasarımların başında yer alıyor. İlk bakışta sade bir çizim gibi görünen bu ikonik tasarımın ardında, markanın geleceğe yön veren köklü bir geçmişi ve vizyonu bulunuyor.

2 7
Mercedes logosuna bakıp geçiyoruz ama anlamı “vay be” dedirtiyor - Resim: 3

Mercedes ambleminin merkezinde yer alan üç köşeli yıldız, şirketin kurucu ortaklarından Gottlieb Daimler’in geleceğe dair stratejik hedeflerini sembolize ediyor.

3 7
Mercedes logosuna bakıp geçiyoruz ama anlamı “vay be” dedirtiyor - Resim: 4

Daimler, geliştirdikleri motor teknolojisinin yalnızca araba taşıtlarında değil, aynı zamanda deniz ve hava araçlarında da kullanılacağına inanıyordu. Bu doğrultuda tasarlanan üç köşeli yıldız; markanın karada, denizde ve havada yani ulaşımın her alanında lider olma vizyonunu temsil ediyor.

4 7
Mercedes logosuna bakıp geçiyoruz ama anlamı “vay be” dedirtiyor - Resim: 5

Yıldızı çevreleyen daire halkası ise markanın küresel gücünü, bütünlüğünü ve kurumsal yapısını simgeliyor.

5 7
Mercedes logosuna bakıp geçiyoruz ama anlamı “vay be” dedirtiyor - Resim: 6

Özellikle Daimler ve Benz şirketlerinin birleşme sürecinin ardından logo tasarımlarında daha belirgin hale gelen bu çember, iki dev üreticinin tarihsel mirasını ve birlikteliğini tek bir potada eritiyor.

6 7
Mercedes logosuna bakıp geçiyoruz ama anlamı “vay be” dedirtiyor - Resim: 7

Yüzyılı aşkın bir süredir estetik duruşunun ötesinde derin bir anlam taşıyan Mercedes logosu, otomotiv dünyasının en başarılı kurumsal hikayelerinden birini sunmaya devam ediyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro