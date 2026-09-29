Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden

Şirketin Almanya genelinde yedi güç aktarma ve üç araç montaj tesisi bulunuyor. Reuters'a açıklama yapan Mercedes-Benz yetkilileri, üretkenliği artıracak yapısal koşullara ihtiyaç duyulduğunu ve sendikayla ortak noktada buluşmanın şart olduğunu kaydetti.