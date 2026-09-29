Almanya'daki üretim ağında verimliliği yükseltmek ve giderleri kısmak isteyen Mercedes-Benz, yeni önlemler arayışında.
Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden
Mercedes-Benz, yükselen üretim maliyetleri ve Çinli rakiplerin artan pazar baskısı nedeniyle Almanya'daki iki fabrikasını kapatmayı gündemine aldı. Sürecin netleşmesi, yönetim ile sendika arasında yürütülen kritik görüşmelere bağlı.Kaynak: Diğer
Şirket yönetimi, IG Metall sendikasıyla sürdürülen maliyet düşürme görüşmelerinden sonuç alınamaması durumunda bir montaj ve bir güç aktarma sistemi tesisinin faaliyetlerine son verilebileceğini duyurdu.
ŞİRKET YÖNETİMİNDEN KAPANMA SİNYALİ
Sindelfingen tesisindeki çalışanlara hitap eden Üretim Sorumlusu Michael Schiebe, Almanya'daki tüm üretim merkezlerini korumayı amaçladıklarını ancak koşulların elvermemesi halinde radikal adımların atılabileceğini söyledi.
Schiebe, bir araç montaj ve bir güç aktarma fabrikasının kapatılabileceğini ifade ederken, risk altındaki tesislerin adını açıklamadı.
Şirketin Almanya genelinde yedi güç aktarma ve üç araç montaj tesisi bulunuyor. Reuters'a açıklama yapan Mercedes-Benz yetkilileri, üretkenliği artıracak yapısal koşullara ihtiyaç duyulduğunu ve sendikayla ortak noktada buluşmanın şart olduğunu kaydetti.
SENDİKADAN KARARLI DİRENİŞ MESAJI
Yönetimin fabrika kapatma seçeneğini gündeme getirmesi işçi cephesinde sert tepkiyle karşılandı.
IG Metall sendikası, çalışanların taviz vermek ile tesislerin kapatılması arasında seçim yapmaya zorlanmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.
Sendika temsilcileri, bu tür tehditlerin kararlı bir direnişle yanıt bulacağını belirterek istihdamı ve üretim alanlarını koruma vurgusu yaptı.
ÇİNLİ RAKİPLER VE BÖLGESEL BASKILAR
Alman devinin yaşadığı sıkıntıların odağında, küresel pazarda hızla güçlenen BYD, Geely, GAC ve Changan gibi Çinli otomotiv markaları yer alıyor.
Düşük fiyat politikasıyla pazar payını artıran Çinli üreticiler, Avrupalı markaların maliyet dengelerini zorluyor.
Bu rekabetin etkisiyle Mercedes-Benz'in Çin'deki satışları ikinci çeyrekte yüzde 30 oranında geriledi.
Ayrıca ABD tarafından uygulanan gümrük tarifeleri de şirkete ağır yük getirdi; Alman üretici yalnızca 2025 yılında ABD tarifeleri sebebiyle 1,1 milyar doları aşan bir maliyetle yüzleşmek zorunda kaldı.
ALMAN OTOMOTİV SÖKTÖRÜNDE GENEL KRİZ
Mercedes-Benz'in yaşadığı bu çalkantı, Almanya'nın bir diğer dev üreticisi Volkswagen'in durumuyla benzerlik gösteriyor.
Volkswagen Grubu da 2031 ile 2034 yılları arasında Almanya'da bulunan dört fabrikasını kapatma planlarını değerlendirmeye devam ediyor.