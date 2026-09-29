Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden

Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden

Mercedes-Benz, yükselen üretim maliyetleri ve Çinli rakiplerin artan pazar baskısı nedeniyle Almanya'daki iki fabrikasını kapatmayı gündemine aldı. Sürecin netleşmesi, yönetim ile sendika arasında yürütülen kritik görüşmelere bağlı.

Kaynak: Diğer
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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 1

Almanya'daki üretim ağında verimliliği yükseltmek ve giderleri kısmak isteyen Mercedes-Benz, yeni önlemler arayışında.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 2

Şirket yönetimi, IG Metall sendikasıyla sürdürülen maliyet düşürme görüşmelerinden sonuç alınamaması durumunda bir montaj ve bir güç aktarma sistemi tesisinin faaliyetlerine son verilebileceğini duyurdu.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 3

ŞİRKET YÖNETİMİNDEN KAPANMA SİNYALİ

Sindelfingen tesisindeki çalışanlara hitap eden Üretim Sorumlusu Michael Schiebe, Almanya'daki tüm üretim merkezlerini korumayı amaçladıklarını ancak koşulların elvermemesi halinde radikal adımların atılabileceğini söyledi.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 4

Schiebe, bir araç montaj ve bir güç aktarma fabrikasının kapatılabileceğini ifade ederken, risk altındaki tesislerin adını açıklamadı.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 5

Şirketin Almanya genelinde yedi güç aktarma ve üç araç montaj tesisi bulunuyor. Reuters'a açıklama yapan Mercedes-Benz yetkilileri, üretkenliği artıracak yapısal koşullara ihtiyaç duyulduğunu ve sendikayla ortak noktada buluşmanın şart olduğunu kaydetti.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 6

SENDİKADAN KARARLI DİRENİŞ MESAJI

Yönetimin fabrika kapatma seçeneğini gündeme getirmesi işçi cephesinde sert tepkiyle karşılandı.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 7

IG Metall sendikası, çalışanların taviz vermek ile tesislerin kapatılması arasında seçim yapmaya zorlanmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 8

Sendika temsilcileri, bu tür tehditlerin kararlı bir direnişle yanıt bulacağını belirterek istihdamı ve üretim alanlarını koruma vurgusu yaptı.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 9

ÇİNLİ RAKİPLER VE BÖLGESEL BASKILAR

Alman devinin yaşadığı sıkıntıların odağında, küresel pazarda hızla güçlenen BYD, Geely, GAC ve Changan gibi Çinli otomotiv markaları yer alıyor.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 10

Düşük fiyat politikasıyla pazar payını artıran Çinli üreticiler, Avrupalı markaların maliyet dengelerini zorluyor.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 11

Bu rekabetin etkisiyle Mercedes-Benz'in Çin'deki satışları ikinci çeyrekte yüzde 30 oranında geriledi.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 12

Ayrıca ABD tarafından uygulanan gümrük tarifeleri de şirkete ağır yük getirdi; Alman üretici yalnızca 2025 yılında ABD tarifeleri sebebiyle 1,1 milyar doları aşan bir maliyetle yüzleşmek zorunda kaldı.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 13

ALMAN OTOMOTİV SÖKTÖRÜNDE GENEL KRİZ

Mercedes-Benz'in yaşadığı bu çalkantı, Almanya'nın bir diğer dev üreticisi Volkswagen'in durumuyla benzerlik gösteriyor.

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Mercedes kepenk mi indiriyor? İşte fabrikalarını kapatma ihtimalinin ardındaki neden - Resim: 14

Volkswagen Grubu da 2031 ile 2034 yılları arasında Almanya'da bulunan dört fabrikasını kapatma planlarını değerlendirmeye devam ediyor.

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