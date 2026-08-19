Mercedes C-Serisi'nde yapay zeka devrimi

PERFORMANS VE SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

Aracın kaputunun altında yer alan 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor, 48V hafif hibrit sistemle destekleniyor. Serinin en güçlü seçeneği olan C 300 versiyonu 258 beygir güç ve 400 Nm tork üretirken, sisteme eklenen elektrikli kompresör alt devirlerde daha seri gaz tepkileri sağlıyor.