Yeni C-Serisi, markanın geliştirdiği MB.OS işletim sistemini kullanan ilk modeller arasında yerini aldı. Yenilenen MBUX Sanal Asistan altyapısı tek bir sistemle sınırlı kalmayıp Google Gemini, ChatGPT ve Microsoft Bing yapay zeka teknolojilerini eş zamanlı olarak çalıştırıyor.
Mercedes C-Serisi'nde yapay zeka devrimi
Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, popüler modeli C-Serisi’ni tarihinin en kapsamlı teknik güncellemesinden geçirdi. Dış tasarımında ışıklı yıldız logosuna sahip yeni ön ızgarası ve özgün LED imzasıyla dikkat çeken araç, asıl büyük değişimi kabin içi yazılım altyapısında sunuyor.Haber Merkezi
Sürücüyle doğal ve kesintisiz diyalog kurabilen sistem, geçmiş konuşmaların bağlamını hatırlayabiliyor ve eksik hatırlanan şarkı sözlerinden hedeflenen parçayı bulabiliyor.
İç mekanda 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 11.9 inçlik dikey multimedya ekranına, S-Serisi’nden aktarılan artırılmış gerçeklik destekli Head-Up Display eşlik ediyor.
PERFORMANS VE SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ GÜÇLENDİRİLDİ
Aracın kaputunun altında yer alan 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor, 48V hafif hibrit sistemle destekleniyor. Serinin en güçlü seçeneği olan C 300 versiyonu 258 beygir güç ve 400 Nm tork üretirken, sisteme eklenen elektrikli kompresör alt devirlerde daha seri gaz tepkileri sağlıyor.
Motor seçenekleri benzinli tarafta C 200 için 177 beygir, C 250 için 218 beygir olarak sıralanırken; OM 654 kodlu dizel ünite 163 ve 200 beygirlik alternatiflerle sunuluyor. Entegre marş jeneratörü (ISG) ihtiyaç anında 23 beygir ilave güç sağlarken, "overboost" fonksiyonu 20 saniye boyunca ekstra 27 beygir güç aktarıyor.
Yenilenen süspansiyon yapısı, artırılan yalıtım ve 0.24 Cd seviyesine düşürülen sürtünme katsayısı sürüş konforunu artırıyor.
ŞEHİR İÇİ MANEVRA KABİLİYETİ VE ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ MENZİLİ
Modelin Avrupa pazarında sunulan C 400 e 4MATIC versiyonu, 19,53 kWsa kapasiteli bataryası sayesinde saf elektrik modunda 100 kilometre WLTP menzili vaat ediyor. Aracın bataryası 55 kW DC hızlı şarj desteğiyle kısa sürede doldurulabiliyor.
Arka tekerlekleri 2,5 dereceye kadar yönlendirebilen arka aks yönlendirme sistemi ise otomobilin dönüş çapını yaklaşık 43 cm daraltarak 10,64 metreye kadar düşürüyor.
GELİŞMİŞ SÜRÜŞ ASİSTANLARI VE BAŞLANGIÇ FİYATI
Gelişmiş MB.DRIVE altyapısına sahip modelde 8 kamera, 5 radar ve 12 ultrasonik sensör görev yapıyor. Standart olarak sunulan 360 Derece Park Asistanı, dar ya da çıkmaz sokaklarda aracın izlediği rotayı hafızaya alarak otomatik geri sürüş manevrası gerçekleştirebiliyor.
Micro-LED teknolojili Digital Light farlar ve yeni AMG Line Plus donanım paketiyle tazelenen model, Avrupa'da 48.844 euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldı.