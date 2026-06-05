Mercedes-Benz, otomobilin icadının 140'ıncı yılında 140 adet C 200 4MATIC 140th Year Edition’ı Türkiye’de satışa sundu. C 200 4MATIC 140th Year Edition, arka aks yönlendirme sistemi sayesinde arka tekerlekleri sürüş hızına bağlı olarak ön tekerleklerle aynı veya zıt yönde 2,5 dereceye kadar yönlendirilebiliyor. Sürüş Yardım Paketi Plus ile yarı otonom sürüşün avantajlarını sunuyor.
Mercedes bu araçtan sadece 140 tane üretti: Türkiye’de satışta
Alman otomotiv devi Mercedes, otomobilin icadının 140’ıncı yılına özel ve sadece 140 adet üretilen . C 200 4MATIC 140th Year Edition’ı satışa sundu. Aracın Türkiye’deki satış fiyatı 7 milyon 136 bin lira olarak açıklandı. Aracın sürüş yardım paketi yarı otonom sürüş avantajı sunuyor.
140 adet ile sınırlı olan C 200 4MATIC 140th Year Edition Türkiye’ye özel donanım paketi ile 7 milyon 136 bin TL’den satışa sunuldu. Mercedes-Benz C 200 4MATIC, MANUFAKTUR mat grafit grisi dış boya, Gece Paketi ve siyah deri koltukların yanı sıra kırmızı emniyet kemerleri ile tek bir konfigürasyonda sunuluyor.
ARKA AKS YÖNLENDİRMESİ İLE ÜST DÜZEY ÇEVİKLİK
Arka aks yönlendirmesi ile üst düzey çevikliğe sahip olan C 200 4MATIC 140th Year Edition, arka tekerlekleri sürüş hızına bağlı olarak ön tekerleklerle aynı veya zıt yönde 2,5 dereceye kadar yönlendiriyor. Daha küçük bir dönüş yarıçapının yanında daha yüksek yol tutuşu ve üst düzey çevikliğe sahip oluyor. 60 km/saniyenin altındaki hızlarda, arka tekerlekler ön tekerleklerle 2,5 dereceye kadar ters yöne dönerek dingil mesafesini sanal olarak kısaltıyor. Böylece manevra kabiliyeti ve çeviklik artıyor; belirgin şekilde azalan dönüş çapı sayesinde dönüş ve manevralarda sürücüye kolaylık sağlıyor. 60 km/s'in üzerindeki hızlarda ise arka tekerlekler ön tekerleklerle 2,5 dereceye kadar aynı yöne doğru yönlendirilirken sanal olarak uzatılmış dingil mesafesi, yüksek hızlarda, hızlı şerit değiştirme ya da ani kaçınma manevralarında sürüş stabilitesini artırıyor.
YÜKSEK DONANIM SEVİYESİ VE GÜVENLİK BİR ARADA
Mercedes-Benz’in Türkiye’ye özel paketiyle satışa sunduğu C 200 4MATIC 140th Year Edition, Premium Plus paketi, ön camda sanal gösterge paneli ve araç kamerası gibi pek çok donanımı bünyesinde bulundururken güvenliği de önceliklendiriyor. URBAN GUARD araç koruma Plus ile istenmeyen müdahalelere karşı korumayı artırırken Sürüş Yardım Paketi PLUS ile sürüş konforu ve güvenliğini aynı anda zirveye taşıyor. DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı, PRE-SAFE® Impulse yan güvenlik sistemi ve PRE-SAFE® sistemi ile çarpışma riski oluştuğunda sürücüyü uyarıyor ve gerekirse koruma önlemlerini anında alıyor. Böylece sürücü ve yolcular yarı otonom sürüşün avantajlarından güven içerisinde yararlanıyor.
Ayrıca ergonomik ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, bel bölgesindeki titreşim motorları ve hava hazneleri ile masajlı koltuk lüksünü C-Serisi’ne taşıyor. Standart olarak tüm sırt boyunca uzanan genişletilmiş bir rahatlama masajı özelliği de sunuluyor. Masajlı koltuklara ek olarak, ENERGIZING AIR CONTROL ve AIR-BALANCE, iyonizasyon ve kokulandırma paketi sürücünün ve ön yolcuların uzun yolculuklardan sonra bile son derece dinlenmiş hissetmesini sağlıyor.
İÇ VE DIŞ TASARIMI İLE FARKLILAŞIYOR
C 200 4MATIC 140th Year Edition, standart olarak sunduğu Gece Paketi ve sportif AMG tasarımı gövde rengi bagaj üstü spoyleri’nin yanında iç mekân tasarımı ile de Mercedes-Benz’in 140. yılına uygun olarak otomobili sürekli olarak nasıl yeniden düşündüğünü gösteriyor. Gece Paketi, MANUFAKTUR mat grafit grisi gövde rengiyle kontrast oluşturan parlak siyah detaylarıyla araca daha sportif ve karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Arka yan camlar ve arka camdaki koyu renkli tasarım detaylarıyla iç mekânda ekstra konfor sunuyor ve güneş ışığını azaltarak daha yalıtılmış bir ortam yaratıyor. AMG tasarımı gövde rengi bagaj üstü spoyler ve 19 inç 5 çift kollu parlak siyah AMG tasarımı parlak yüzeyli hafif alaşım jantlar da C 200 4MATIC 140’th Year Edition’ın imzası oluyor.
İç mekânda ise siyah deri döşeme ve siyah konsol tasarımı, sade ve güçlü bir şıklık sunuyor. 140. yıla özel AMG karbon-fiber süslemeler otomobilin iç mekânına şık bir şekilde uyum sağlarken etkileyici kontrastlar yaratarak iç mekân tasarımını güçlendiriyor. Soğuk hava koşullarında konforu artırmak için tasarlanan Kış Paketi’nin sunduğu ısıtmalı direksiyon simidi ve ön cam yıkama sistemi ile sürüş keyfi düşük sıcaklıklarda da devam ediyor.