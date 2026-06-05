Mercedes bu araçtan sadece 140 tane üretti: Türkiye’de satışta

ARKA AKS YÖNLENDİRMESİ İLE ÜST DÜZEY ÇEVİKLİK

Arka aks yönlendirmesi ile üst düzey çevikliğe sahip olan C 200 4MATIC 140th Year Edition, arka tekerlekleri sürüş hızına bağlı olarak ön tekerleklerle aynı veya zıt yönde 2,5 dereceye kadar yönlendiriyor. Daha küçük bir dönüş yarıçapının yanında daha yüksek yol tutuşu ve üst düzey çevikliğe sahip oluyor. 60 km/saniyenin altındaki hızlarda, arka tekerlekler ön tekerleklerle 2,5 dereceye kadar ters yöne dönerek dingil mesafesini sanal olarak kısaltıyor. Böylece manevra kabiliyeti ve çeviklik artıyor; belirgin şekilde azalan dönüş çapı sayesinde dönüş ve manevralarda sürücüye kolaylık sağlıyor. 60 km/s'in üzerindeki hızlarda ise arka tekerlekler ön tekerleklerle 2,5 dereceye kadar aynı yöne doğru yönlendirilirken sanal olarak uzatılmış dingil mesafesi, yüksek hızlarda, hızlı şerit değiştirme ya da ani kaçınma manevralarında sürüş stabilitesini artırıyor.