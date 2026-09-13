Affalterbach’taki mühendislerin "irrasyonel bir hayali" gerçeğe dönüştürme hedefiyle geliştirdiği Mercedes-AMG CLE 646 Special Edition, markanın radikal mühendislik anlayışını gözler önüne seriyor.
Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı
Mercedes-AMG, ultra lüks Mythos serisinin yeni üyesi CLE 646 Special Edition’ı tanıttı. Dört çeker sistemini terk edip arkadan itişe dönen ve 170 kilo hafifleyen V8 motorlu pist canavarı, sadece 30 adetlik sınırlı üretimiyle koleksiyoncuların radarında.Haber Merkezi
Standart CLE 53 altyapısı üzerine elle inşa edilen araç, saf sürüş dinamiği sunmak adına geleneksel kalıpların dışına çıkıyor.
Mühendisler, maksiumum sürüş performansına ulaşabilmek için araçta yer alan AMG Performance 4MATIC+ dört çeker sistemini tamamen söktü.
Hafiflik ve doğrudan sürüş hissi hedeflenerek hazırlanan modelde üretilen devasa güç, elektronik kilitli diferansiyel vasıtasıyla yalnızca arka tekerleklere aktarılıyor.
SÜRÜŞ DİNAMİĞİ İÇİN 170 KİLOGRAM HAFİFLEDİ
Ağırlık tasarrufu sağlamak amacıyla kaput, çamurluklar, tavan ve tavan spoylerinde karbon fiber malzeme kullanılırken, arka camlarda polikarbon tercihi yapıldı.
İç mekanda yer alan arka koltuklar, ses yalıtım malzemeleri ve konfor odaklı donanımlar sökülerek yerini karbon yarış koltuklarına, devrilme kafesine ve 6 noktadan bağlantılı yarış emniyet kemerlerine bıraktı.
Yapılan bu kapsamlı diyet sayesinde otomobil, standart kardeşine kıyasla 170 kilogram hafifleyerek 1.895 kilogram ağırlığa geriledi.
646 BEYGİRLİK V8 MOTOR VE HİPER ARAÇ TEKNOLOJİSİ
Gücünü tepeden tırnağa revize edilen 4.0 litrelik M177 EVO V8 Biturbo motordan alan özel seri, 646 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor.
Akrapoviç imzalı titanyum egzoz sistemiyle donatılan ve AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzımanla eşleştirilen coupe, 0’dan 100 km/s hıza 3.9 saniyede, 200 km/s hıza ise 11.4 saniyede ulaşıyor.
Aracın azami hızı ise saatte 310 kilometre olarak belirlendi.
Efsanevi AMG 300 CE 6.0 "The Hammer" modelinin ruhunu günümüze taşıyan araçta, hiper otomobil AMG ONE teknolojisinden türetilen özel hamurlu lastikler kullanıldı.
Önlerde 305/30 ZR 20, arkalarda 335/30 ZR 20 ebadındaki bu lastiklere, önde 6 pistonlu seramik-kompozit fren sistemi eşlik ediyor.
AERODİNAMİK YAPISIYLA YERE MÜKEMMEL TUTUNUYOR
KW automotive iş birliğiyle geliştirilen 4 yönlü ayarlanabilir coilover süspansiyon sistemi, pist koşullarına göre milimetrik yükseklik ve sertlik ayarına imkan tanıyor.
İz açıklığı her iki aksta da 60 mm genişletilen otomobilde, manuel ayarlanabilen ön difüzör ve karbon arka kanat bulunuyor.
Bu aerodinamik detaylar ve taban kanalları, azami süratte 250 kilogramın üzerinde yere basma kuvveti üretiyor.
Sadece 30 adet üretilecek olan bu özel model, henüz resmi tanıtımı gerçekleşmeden tükendi.