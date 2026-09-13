Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı

Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı

Mercedes-AMG, ultra lüks Mythos serisinin yeni üyesi CLE 646 Special Edition’ı tanıttı. Dört çeker sistemini terk edip arkadan itişe dönen ve 170 kilo hafifleyen V8 motorlu pist canavarı, sadece 30 adetlik sınırlı üretimiyle koleksiyoncuların radarında.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 1

Affalterbach’taki mühendislerin "irrasyonel bir hayali" gerçeğe dönüştürme hedefiyle geliştirdiği Mercedes-AMG CLE 646 Special Edition, markanın radikal mühendislik anlayışını gözler önüne seriyor.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 2

Standart CLE 53 altyapısı üzerine elle inşa edilen araç, saf sürüş dinamiği sunmak adına geleneksel kalıpların dışına çıkıyor.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 3

Mühendisler, maksiumum sürüş performansına ulaşabilmek için araçta yer alan AMG Performance 4MATIC+ dört çeker sistemini tamamen söktü.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 4

Hafiflik ve doğrudan sürüş hissi hedeflenerek hazırlanan modelde üretilen devasa güç, elektronik kilitli diferansiyel vasıtasıyla yalnızca arka tekerleklere aktarılıyor.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 5

SÜRÜŞ DİNAMİĞİ İÇİN 170 KİLOGRAM HAFİFLEDİ

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 6

Ağırlık tasarrufu sağlamak amacıyla kaput, çamurluklar, tavan ve tavan spoylerinde karbon fiber malzeme kullanılırken, arka camlarda polikarbon tercihi yapıldı.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 7

İç mekanda yer alan arka koltuklar, ses yalıtım malzemeleri ve konfor odaklı donanımlar sökülerek yerini karbon yarış koltuklarına, devrilme kafesine ve 6 noktadan bağlantılı yarış emniyet kemerlerine bıraktı.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 8

Yapılan bu kapsamlı diyet sayesinde otomobil, standart kardeşine kıyasla 170 kilogram hafifleyerek 1.895 kilogram ağırlığa geriledi.

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646 BEYGİRLİK V8 MOTOR VE HİPER ARAÇ TEKNOLOJİSİ

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 10

Gücünü tepeden tırnağa revize edilen 4.0 litrelik M177 EVO V8 Biturbo motordan alan özel seri, 646 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 11

Akrapoviç imzalı titanyum egzoz sistemiyle donatılan ve AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzımanla eşleştirilen coupe, 0’dan 100 km/s hıza 3.9 saniyede, 200 km/s hıza ise 11.4 saniyede ulaşıyor.

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Aracın azami hızı ise saatte 310 kilometre olarak belirlendi.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 13

Efsanevi AMG 300 CE 6.0 "The Hammer" modelinin ruhunu günümüze taşıyan araçta, hiper otomobil AMG ONE teknolojisinden türetilen özel hamurlu lastikler kullanıldı.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 14

Önlerde 305/30 ZR 20, arkalarda 335/30 ZR 20 ebadındaki bu lastiklere, önde 6 pistonlu seramik-kompozit fren sistemi eşlik ediyor.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 15

AERODİNAMİK YAPISIYLA YERE MÜKEMMEL TUTUNUYOR

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 16

KW automotive iş birliğiyle geliştirilen 4 yönlü ayarlanabilir coilover süspansiyon sistemi, pist koşullarına göre milimetrik yükseklik ve sertlik ayarına imkan tanıyor.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 17

İz açıklığı her iki aksta da 60 mm genişletilen otomobilde, manuel ayarlanabilen ön difüzör ve karbon arka kanat bulunuyor.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 18

Bu aerodinamik detaylar ve taban kanalları, azami süratte 250 kilogramın üzerinde yere basma kuvveti üretiyor.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 19

Sadece 30 adet üretilecek olan bu özel model, henüz resmi tanıtımı gerçekleşmeden tükendi.

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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 20
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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 22
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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 23
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Sadece 30 kişinin sahip olabileceği V8 canavarı sahneye çıktı - Resim: 24
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