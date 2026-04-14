Bitlis merkeze bağlı Yanlızçamlar köyündeki küçükbaş hayvan sahipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarını meralara çıkaramadıkları için zor günler yaşıyor.
Meralar kar altında, stoklar tükenmek üzere: Besicinin zor imtihanı
Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illerinden biri olan Bitlis’te, kış mevsiminin beklenenden uzun sürmesi küçükbaş hayvancılık sektörünü durma noktasına getirdi.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Köyü ziyaret eden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile sohbet eden hayvan yetiştiricileri, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.
Köyde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, uzun süren kış şartları nedeniyle stokladıkları yemlerin tükenme noktasına geldiğini dile getirdi.
Uzayan kış mevsiminden dolayı hayvanlarını meralara çıkaramayan köylüler, geçen yıl sonbahar mevsiminde alıp stok ettikleri yemin de birkaç gün sonra biteceğini söylediler.
Yetiştiriciler, havaların bir an önce ısınmasını ve meraların açılmasını umut ettiklerini belirterek, "Kış uzadıkça yemimiz azalıyor. Hayvanlarımızı otlatamıyoruz, elimizdeki yemler bitmek üzere" diye konuştu.