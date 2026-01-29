Yazar Golding’in aynı isimli romandan uyarlanan Sineklerin Tanrısı dizisinden ilk fragman paylaşıldı.

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizide ölümcül bir uçak kazasının ardından yetişkinlerin olmadığı tropikal bir adada mahsur kalan okul çocuklarının düzen kurma çabasının zamanla trajediye dönüşmesi anlatılıyor.

1 saatlik dört bölümden oluşan diziyi ‘Adolescence’ın yapımcısı Jack Thorne yazdı. Yönetmen koltuğundaysa ise Marc Munden var.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi, 8 Şubat Pazar 06:00’dan itibaren BBC iPlayer’da tüm bölümleriyle izlenebilecek. Aynı akşam Britanya saatiyle 21:00’de (TSİ: 00:00) BBC One’da haftalık yayına başlayacak.