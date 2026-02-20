House of the Dragon dizisinin üçüncü sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezonun, haziran ayında ekranlara geleceği öğrenildi.

George R.R Martin'in "Ateş ve Kan" adlı romanından uyarlanan ve Targaryen Hanedanı’nın iç savaşını konu alan House of the Dragon, üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

HBO tarafından paylaşılan tanıtım videosu, Targaryen Hanedanı içerisindeki iktidar mücadelesinin en sert aşamasına ulaştığını gösteriyor.

SAVAŞIN GİDİŞATI DEĞİŞİYOR

Kral Aegon’un yokluğunda tahta oturan Aemond Targaryen’in yönetim tarzı, gerilimi doruk noktasına çıkarırken Rhaenyra Targaryen'in saflarına kattığı yeni ejderhalar savaşın gidişatını değiştiriyor.

House of the Dragon'un yeni sezonu haziran ayında HBO ve HBO Max platformlarında izleyiciyle buluşacak.

House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor.