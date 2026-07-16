Merakla beklenen yapım gösterime giriyor: The Odyssey Destanı sinemaseverlerle buluşuyor

Oscar ödüllü Oppenheimer'dan sonra Christopher Nolan, şimdiye kadarki en iddialı işine girişiyor: Homeros’un destanını sinemaya uyarlanıyor.

Etkileyici ama bir şey eksik...

Ancak henüz bir şeylerin eksik olduğu hissediliyor... Christopher Nolan, Oscar kazandığı Oppenheimer başarısının ardından bugüne kadarki en büyük projesine soyunuyor: Homeros’un unutulmaz destanını beyazperdeye taşımak.

Birçok yönetmen, Homeros’un Odysseia eserini sinemaya uyarlama düşüncesinden gözü korktuğu için geri durur. Yunan mitolojisinin bu köklü destanı temelinde talihsiz bir savaşçının yuvasına kavuşma çabası olarak özetlenebilir. Yine de insanların tanrılara ve canavarlara karşı koyduğu, onlarca yıla yayılan çetin bir macerayı işleyen MÖ 8. yüzyıla ait 24 kıtalık bu devasa şiir; büyüklüğü ve derinliğiyle tüm edebiyat dünyasına rehberlik eden zamansız bir yapıt olma özelliği taşır.