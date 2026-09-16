Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti

Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti

Çinli dev şirket, Hannover’de düzenlenen IAA Transportation 2026’da elektrikli ticari araçlarını sergiledi. Etkinliğin öne çıkan modeli ETT 44, 600 kilometreye kadar menzil ve 1,5 MW’ın üzerinde şarj gücü sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 1

Çinli otomotiv üreticisi BYD, Hannover’de düzenlenen IAA Transportation 2026’da elektrikli ticari araçlardan oluşan ürün gamını sergiledi.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 2

Markanın etkinlikte öne çıkardığı modellerden biri, ağır hizmet taşımacılığı için geliştirilen ETT 44 elektrikli çekici oldu. 44 tona kadar kombinasyonlar için tasarlanan ETT 44, 4×2 çekici yapısıyla sunuluyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 3

Araçta BYD’nin 651 kWh kapasiteli LFP Blade Battery bataryası ve 851 voltluk elektrik mimarisi kullanılıyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 4

ETT 44’ün sürekli güç değeri 743 PS olarak açıklanırken maksimum güç 1.000 PS’ye, yani 750 kW’a kadar ulaşabiliyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 5

BYD, modelin tek şarjla 600 kilometreye kadar menzil sunabildiğini belirtiyor. Aracın bataryası için 10 yıl veya 1,2 milyon kilometre garanti veriliyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 6

Standart CCS2 DC altyapısıyla 420 kW’a kadar şarj olabilen ETT 44’ün bataryasının yüzde 20’den yüzde 80 seviyesine ulaşması yaklaşık bir saat sürüyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 7

Megawatt Charging System altyapısında ise aracın 1,5 MW’ın üzerinde şarj gücüne ulaşabildiği belirtiliyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 8

Bu sistemle bataryanın yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 20 dakikada doldurulabildiği, bu sürede yaklaşık 400 kilometrelik menzil kazanılabildiği ifade ediliyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 9

ETT 44’te adaptif hız sabitleyici, otonom acil frenleme, şerit takip sistemi ve kör nokta algılama gibi sürüş destek ve güvenlik özellikleri de standart olarak sunuluyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 10

BYD’nin IAA Transportation 2026’daki sergisi ETT 44 ile sınırlı kalmadı. Şirketin ürün gamında 4×2 ve 6×2 rijit kamyonların yanı sıra 26 tonluk swap body ve hooklift modelleri, E-Vali hafif ticari van ve EYT 2.0 elektrikli saha çekicisi de yer aldı.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 11

Bu modellerle BYD’nin Avrupa’ya yönelik elektrikli ticari araç portföyünün 3,5 tondan 44 tona kadar uzandığı belirtildi.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 12

Ürün gamı, şehir içi dağıtımdan lojistik merkezlerine ve uzun mesafeli ağır taşımacılığa kadar farklı kullanım alanlarını kapsıyor. BYD, ticari araç stratejisini yalnızca araçların teknik özellikleriyle sınırlamıyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 13

Şirket, “Total Cost of Mobility” adını verdiği yaklaşım kapsamında Blade Battery teknolojisi, megavat seviyesinde şarj cihazları, sabit enerji depolama sistemleri, enerji yönetimi ve finansman çözümlerini birlikte sunmayı planlıyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 14

Şirketin açıklamasına göre BYD ticari araçları 100’den fazla ülkede ve 400’den fazla şehirde kullanılıyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 15

Elektrikli ağır vasıtalarda menzilin yanı sıra şarj süresi de operasyonların devamlılığı açısından önem taşıyor. ETT 44’ün 1,5 MW’ın üzerindeki şarj kapasitesi bu kapsamda öne çıkan teknik özelliklerden biri olarak belirtiliyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 16

BYD’nin Avrupa’daki elektrikli ağır kamyon pazarındaki ürünleri arasında Daimler Truck’ın eActros 600, Volvo’nun FH Electric modelleri ile Scania ve MAN’ın elektrikli çekici çalışmaları bulunuyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 17

ETT 44 için açıklanan 600 kilometrelik menzil ve 1,5 MW’ın üzerindeki şarj gücünün gerçek kullanım koşullarındaki karşılığı ise yük, hava koşulları, güzergâh ve şarj altyapısı gibi faktörlere bağlı olarak değişebiliyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 18

BYD ayrıca yüksek güçlü şarj altyapısına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 19

Şirket, binek araçlarda 1.000 voltluk Flash Charging teknolojisini yaygınlaştırırken 1.500 kW seviyesindeki şarj cihazlarının kurulumuna da ağırlık veriyor.

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Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti - Resim: 20

ETT 44, bu yönüyle BYD’nin elektrikli kamyon, batarya, yüksek güçlü şarj ve enerji yönetimi çözümlerini birlikte geliştirdiği ticari araç stratejisinin bir parçası olarak konumlandırılıyor.

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