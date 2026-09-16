Menzili 600 kilometre: Çinliler şimdi de elektrikli kamyon üretti

ETT 44 için açıklanan 600 kilometrelik menzil ve 1,5 MW’ın üzerindeki şarj gücünün gerçek kullanım koşullarındaki karşılığı ise yük, hava koşulları, güzergâh ve şarj altyapısı gibi faktörlere bağlı olarak değişebiliyor.