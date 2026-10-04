Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu

Yenilenen Megane E-Tech'in kalbinde 67 kWh kapasiteli yeni LFP batarya yer alıyor. Ön aksa entegre edilen elektrikli motor 160 kW (220 beygir) güç ve 300 Nm tork üretirken, araç WLTP standartlarına göre 501 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. DC hızlı şarj hızı bir önceki nesle kıyasla %25 artırılan araç, %15'ten %80 doluluk oranına yalnızca 24 dakikada ulaşabiliyor.