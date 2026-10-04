Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu

Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu

Renault'nun elektrikli kompakt modeli Megane E-Tech, LFP batarya güncellemesi ve yenilenen tasarımıyla Avrupa'da satışa sunuldu. 501 kilometreye varan menzil sunan modelin Avrupa fiyatı 34 bin 990 eurodan başlarken, Türkiye lansmanının 2026'nın son çeyreğinde yapılması planlanıyor.

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Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu - Resim: 1

Fransız otomotiv devi Renault, sevilen %100 elektrikli modeli Megane E-Tech Electric'i LFP (lityum-demir-fosfat) batarya teknolojisi ve güncellenmiş tasarımıyla yeniden sahneye çıkardı. Menzi̇li̇ ve şarj performansıyla dikkat çeken modelin Avrupa pazarındaki donanım paketleri ve resmi satış fiyatları açıklandı.

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Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu - Resim: 2

Yenilenen Megane E-Tech'in kalbinde 67 kWh kapasiteli yeni LFP batarya yer alıyor. Ön aksa entegre edilen elektrikli motor 160 kW (220 beygir) güç ve 300 Nm tork üretirken, araç WLTP standartlarına göre 501 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. DC hızlı şarj hızı bir önceki nesle kıyasla %25 artırılan araç, %15'ten %80 doluluk oranına yalnızca 24 dakikada ulaşabiliyor.

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Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu - Resim: 3

Standart donanımda yer alan ısı pompası, batarya ön ısıtma sistemi, tek pedalla sürüş modu ve 11 kW çift yönlü AC şarj desteği (opsiyonel 22 kW) modelin öne çıkan teknik detayları arasında.

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Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu - Resim: 4

Aracın dış tasarımında elmas desenli yeni gündüz farları, yeniden şekillendirilen ön tampon ve kaputun altına taşınan Renault logosu dikkat çekiyor. Arka bölümde ise üç boyutlu yeni stop lambaları tercih edilmiş.

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Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu - Resim: 5

Kabin içinde 12.3 inç dijital gösterge ile 12 inçlik dikey multimedya ekranını birleştiren OpenR link bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. İlerleyen süreçte Gemini yapay zeka asistanının entegre edileceği açıklanan iç mekanda, Qi2 destekli soğutmalı kablosuz şarj alanı yer alıyor. Aracın bagaj hacmi ise 439 litre.

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Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu - Resim: 6

Renault, karmaşıklığı azaltmak amacıyla modelin donanım seviyesini ikiye indirdi:

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Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu - Resim: 7

Techno (34.990 Euro): Suni deri kaplı ön konsol, ısıtmalı direksiyon, elektrikli araç rota planlayıcısı, dijital dikiz aynası kamerası ve 19 inç alaşım jantlar.

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Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu - Resim: 8

Esprit Alpine (37.990 Euro): Techno paketine ek olarak 20 inç jantlar, masaj özellikli elektrikli koltuklar, Harman Kardon ses sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri.

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Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu - Resim: 9

LFP bataryalı yeni Renault Megane E-Tech'in 2026'nın son çeyreğinde Türkiye yollarına çıkması bekleniyor.

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Yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı belli oldu - Resim: 10
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