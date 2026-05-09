Sadece 10 dakikalık şarjla İstanbul’dan Ankara’nın yarısına kadar gidebilecek bir teknoloji… Üstelik içinde bir süper bilgisayar ve yapay zekalı bir asistan barındırıyor. Teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran bu 'akıllı yıldızın' detaylarına ve Türkiye fiyatına gelin yakından bakalım.
Menzil kaygısına son: Mercedes’ten Türkiye’ye özel "süper araç”
Otomobil dünyasında kartlar yeniden karılıyor. Alman devinden Türkiye’ye çok özel bir jest geldi. Mercedes-Benz, şimdiye kadar ürettiği en zeki ve en uzun menzilli elektrikli modeli yeni CLA’yı, Türkiye’ye özel donanımıyla yollara çıkardı.
Alman otomobil devi Mercedes-Benz, elektrikli mobilite dünyasında dengeleri değiştirecek hamlesini yaptı. Markanın tarihindeki "en akıllı" ve kullanıcıyı en iyi anlayan modeli olarak nitelendirilen tamamen elektrikli yeni CLA, Türkiye pazarına özel geliştirilen CLA 200+ AMG versiyonuyla resmi olarak satışa sunuldu.
Menzil Canavarı: Tek Şarjla Şehirler Arası Yolculuk
Yeni CLA 200+ AMG, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük korkusu olan menzil kaygısını tarihe gömüyor. WLTP verilerine göre tek bir şarjla tam 730 kilometre yol kat edebilen araç, verimlilikte çıtayı zirveye taşıyor. Ancak asıl devrim şarj hızında gizli: Yeni nesil batarya teknolojisi ve 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde, araç sadece 10 dakikalık hızlı şarjla tam 300 kilometre menzil kazanıyor.
Türkiye’ye Özel "Full+Full" Paket
Mercedes, Türkiye pazarı için kesenin ağzını açtı ve rakiplerini kıskandıracak bir standart donanım listesi hazırladı. 4 milyon 191 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bekleyen CLA 200+ AMG; devasa MBUX Superscreen, göz alıcı 19 inç jantlar ve yolu gündüze çeviren MULTIBEAM LED farlarla standart olarak geliyor. Ayrıca Türkiye’deki altyapıya tam uyum için 400V DC dönüştürücü de pakete dahil edildi.
Tekerlekli Süper Bilgisayar: MB.OS ve Yapay Zeka
Yeni CLA, sadece bir otomobil değil, Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) ile yönetilen bir süper bilgisayar. Araç, bulut bağlantısı sayesinde tüm sistemlerini uzaktan güncelleyerek her zaman "sıfır kilometre" kalıyor. İçeride ise sürücüyü üretken yapay zeka destekli bir sanal asistan karşılıyor. Google Maps verileriyle zenginleşen navigasyon sistemi, şarj duraklarını ve batarya ısısını otomatik ayarlayarak yolculuğu planlıyor.
Tasarımda Yıldız Yağmuru
Dışarıdan bakıldığında spor bir GT ruhu taşıyan yeni CLA, aydınlatma detaylarıyla fark yaratıyor. Ön panelde yer alan ve her biri ayrı hareketlendirilen 142 adet LED yıldız, markanın yeni imzasını oluşturuyor. İç mekanda ise boydan boya uzanan cam panel altındaki üç dev ekran (Superscreen) ve Burmester 3D Surround Ses Sistemi, kullanıcıyı lüks bir kokpite hapsediyor.
0’dan 100 km/s hıza sadece 7,6 saniyede ulaşan bu performans abidesi, hem çevre dostu hem de adrenalin tutkunu sürücülerin yeni favorisi olmaya aday.