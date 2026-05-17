Elektrikli otomobillerle uzun yola çıkma korkusu, gelişen teknolojiyle birlikte tamamen rafa kalkıyor. Sektörün saygın mecralarından Automobile-Propre, tam 80 farklı elektrikli aracı otoyol şartlarında test ederek seyahat süresini en aza indiren, mola sürelerini dizele yaklaştıran "otoban şampiyonlarını" belirledi.
Menzil canavarlarını saf dışı bırakan teknoloji: İşte seyahat süresini kısaltan gizli formül
Elektrikli araç sahiplerinin en büyük kâbusu olan "uzun yol çilesi" tarih oluyor. 80'den fazla elektrikli modelin otoyol performansını masaya yatıra araştırma, seyahat süresini kısaltan gizli formülü açığa çıkardı.
Fransa'nın Lyon ve Paris şehirleri arasındaki 500 kilometrelik zorlu otoyol parkurunda yapılan gerçek yol testleri, elektrikli araçlarda bilinen en büyük yanlışı da gözler önüne serdi: Uzun yolda anahtar, bataryanın büyüklüğü değil; enerji verimliliği ve şarj hızı!
Saatte ortalama 115 kilometre hızla, yüzde 100 batarya ile başlanıp varış noktasına yüzde 20 şarj bırakacak şekilde kurgulanan simülasyonda, her şarj molasına 4 dakikalık insani bekleme süreleri de eklendi. Testin sonucunda ise otoyolun liderleri, yüksek şarj gücünü uzun süre koruyabilen 800 voltluk mimariye sahip modeller oldu.
Zirvenin Adı: Mercedes CLA 250+
500 kilometrelik mesafeyi mola dahil sadece 4 saat 28 dakikada tamamlayan Mercedes CLA 250+, listenin mutlak lideri olarak podyuma çıktı. Alman devini adeta saliselerle takip eden Porsche Taycan 4 saat 29 dakika ile ikinci, lüks sınıftaki Lucid Air Grand Touring ise 4 saat 30 dakika ile üçüncü sıraya yerleşti.
Audi A6 Avant e-tron, Smart 5 ve XPeng G6 gibi modeller de 4 saat 35 dakikalık dereceleriyle zirveyi zorlayan diğer isimler oldu.
Eski Teknolojiyle Yeni Başarı: Tesla ve DS Sürprizi
Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, daha eski bir teknoloji olan 400 voltluk mimariye sahip bazı araçların sergilediği performans oldu.
Şarj hızındaki dezavantajlarını, aerodinamik tasarımları ve düşük enerji tüketimleriyle (yüksek verimlilikle) kapatan DS Nº8 Uzun Menzil (4 saat 37 dk), Tesla Model 3 Uzun Menzil (4 saat 39 dk) ve Tesla Model Y Uzun Menzil (4 saat 43 dk) dev bataryalı rakiplerine taş çıkartarak mükemmel sürelere imza attı.
Araştırma, bir elektrikli otomobilin fosil yakıtlı araçlarla rekabet edebilmesi ve sürücüsüne kesintisiz bir konfor sunabilmesi için gereken asgari "altın formülü" ise şöyle özetliyor:
En az 580 kilometrelik bir WLTP menzili,
85 kWh net batarya kapasitesi,
Yüzde 10'dan yüzde 80 şarj seviyesine maksimum 26 dakikada çıkabilme kabiliyeti.
Uzmanlar, bu üç kriteri bir arada sunan yeni nesil elektrikli araçların, otoyol seyahatlerinde toplam varış süresi açısından artık benzinli ya da dizel araçları hiçbir şekilde aratmadığının altını çiziyor.
