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Kaynak: İHA

Kaza, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki AVM içerisinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AOA 046 plakalı motosiklet ile 48 KE 337 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten yere düşen motosiklet sürücüsü ayağından hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis ekipleri de kaza ile ilgili gerekli notlarını alarak normale döndü.