Yoğun ilgi gören etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de yeni şeyler öğrenirken, gençlerin sahnedeki performansı izleyicilerden tam not aldı.

Muğla’da gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarındaki aktif rolü bu kez tiyatro sahnesinde kendini gösterdi. Uluslararası Gençlik Merkezi çatısı altında bir araya gelen gönüllü gençlerden oluşan ekip, haftalar süren titiz bir hazırlığın ardından çocuklarla buluştu. Özenle hazırlanan oyunda, çocukların gelişimine katkı sağlayacak temel değerler ön plana çıkarıldı.

Canlı kostümler ve dikkat çekici karakterlerle zenginleştirilen oyunda; dostluk, yardımlaşma, paylaşma ve sevgi gibi kavramlar eğlenceli bir anlatımla işlendi. İnteraktif olarak tasarlanan gösteri sayesinde çocuklar yalnızca izleyici olmakla kalmadı, zaman zaman oyuna katılarak sürecin bir parçası haline geldi. Salonu dolduran çocukların neşesi ve kahkahaları etkinliğe renk kattı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin hem çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını hem de gençlerde gönüllülük bilincini güçlendirdiğini ifade etti.

Gösterinin ardından duygularını paylaşan Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri ise en büyük motivasyonlarının çocukların yüzündeki mutluluk olduğunu dile getirdi. Gençler, ilerleyen dönemde de çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.