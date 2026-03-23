Dört ayrı parselden oluşan sitenin, tapu yönetim planına rağmen kanunsuz, usulsüz ve yetkisiz biçimde tek bir yönetim tarafından kontrol edildiği ve yıllardır kat maliklerinden toplanan yüksek aidatların akıbetinin belirsiz olduğu iddia ediliyor.

İddiaların odağında ise Yön35 yönetimi bulunuyor. Site sakinlerine göre yönetim, tapu yönetim planında açıkça “parsel bazlı yönetim” öngörülmesine rağmen, yaklaşık 10 yıldır tüm siteyi tek bir yapı gibi yönetiyor.

Üstelik bu süreçte tek karar defteri ve tek işletme defteri kullanıldığı, bunun da açık bir hukuksuzluk olduğu belirtiliyor.

AİDATLAR NEREDE?

Site sakinlerinin en büyük tepkisi ise yıllardır toplanan yüksek aidatlar. Her ay düzenli olarak ödenen ve yıllar içinde milyonlarca liraya ulaştığı belirtilen aidatların, siteye somut bir hizmet olarak yansımadığı iddia ediliyor.

Ortak alanlarda ciddi eksiklikler bulunduğu, bakım ve onarım yapılmadığı, teknik sorunların çözülmediği ifade edilirken, kat malikleri tek bir sorunun cevabını arıyor: “Toplanan bu paralar nereye gitti?”

Öte yandan site içerisinde güvenlik ve yaşam standartlarını doğrudan etkileyen ciddi sorunların bulunduğu da belirtiliyor. İddialara göre site güvenlik kameralarının büyük kısmı çalışmamakta, aydınlatma lambaları yanmamakta, apartman giriş kapıları sürekli arızalı durumda bulunmakta ve bu nedenle siteye herkesin kontrolsüz şekilde girip çıkabildiği ifade edilmektedir. Bu durum, site sakinleri açısından ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu yönünde endişelere yol açmaktadır.

İTİRAZ EDENE İCRA, FAİZ VE BASKI!

İddialar bununla da sınırlı değil. Yönetimin, hak arayan ya da yapılan işlemleri sorgulayan kat maliklerine karşı keyfi borç çıkardığı, yüksek faiz uyguladığı ve icra takipleri başlattığı öne sürülüyor.

Site sakinleri, bu uygulamaların açıkça bir baskı ve yıldırma politikası olduğunu belirterek, “Hak arayan cezalandırılıyor” diyor.

“EK BÜTÇE” ADI ALTINDA YENİ PARA TALEBİ

Yönetimin ayrıca site içerisinde ihtiyaç bulunmayan bazı harcamaları “ek bütçe” adı altında kat maliklerine zorla kabul ettirmeye çalıştığı da iddialar arasında. Bu durumun, zaten yüksek olan aidat yüküne ek olarak yeni bir maddi külfet yarattığı belirtiliyor.

“BU YÖNETİM DEĞİL, DAYATMA”

Site sakinleri yaşananları tek cümleyle özetliyor: “Bu bir yönetim değil, açıkça dayatma ve keyfiliktir.”

YETKİLİLERE AÇIK ÇAĞRI

Site sakinleri, yıllardır süren bu uygulamaların artık sona ermesi için yetkililere sesleniyor:

“Bu sistem denetlenmeli, sorumlular hesap vermeli, mağduriyetler giderilmelidir.”