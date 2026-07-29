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Menekşe, doğrudan güneş ışığını sevmeyen ancak aydınlık ortamları tercih eden hassas bir bitkidir. Yanlış konumlandırma, yaprakların solmasına ve çiçeklenmenin durmasına neden olabilir. Bu nedenle bitkinizi bol ışık alan fakat güneş ışınlarının doğrudan temas etmediği bir noktada yetiştirmeniz önemlidir.

DOĞRU IŞIK VE ORTAM SEÇİMİ

Menekşeler için ideal sıcaklık 18 ile 24 derece arasındadır. Ani sıcaklık değişimleri, klima ve kalorifer gibi ısı kaynaklarına yakın konumlar bitkinin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bulunduğu ortamın çok havasız olmaması, sağlıklı büyümesi açısından büyük önem taşır.

SULAMA YAPARKEN BU HATAYA DÜŞMEYİN

Menekşe bakımında en sık yapılan yanlışlardan biri fazla sulamadır. Toprağın sürekli ıslak kalması kök çürümesine yol açabilir. Sulama yapmadan önce toprağın üst kısmının hafifçe kurumasını beklemek gerekir.

Mümkünse suyu doğrudan yapraklara değil, saksının kenarından vermek bitkinin sağlığını korumaya yardımcı olur.

TOPRAK VE GÜBRE SEÇİMİ ÇİÇEKLENMEYİ ETKİLER

Menekşeler hava geçirgenliği yüksek ve iyi drenaj sağlayan topraklarda daha sağlıklı gelişir. İlkbahar ve yaz aylarında belirli aralıklarla verilen sıvı bitki besini, çiçeklenmeyi destekler. Ancak aşırı gübre kullanımı fayda yerine zarar verebilir ve bitkinin dengesini bozabilir.

DAHA FAZLA ÇİÇEK AÇMASI İÇİN BAKIM TÜYOLARI

Solmuş çiçekleri ve kuruyan yaprakları düzenli olarak temizlemek, menekşenin enerjisini yeni tomurcuk oluşturmaya yönlendirmesine yardımcı olur. Saksının çok büyük olmaması da çiçeklenmeyi olumlu etkileyen faktörlerden biridir. Uygun bakım koşulları sağlandığında menekşeler uzun süre canlı görünümünü koruyabilir ve yıl içinde birçok kez çiçek açabilir.