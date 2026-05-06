MUŞ OVASI'NDA BAHAR BEREKETİ: MENDERESLER GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Muş'ta son dönemde etkili olan yoğun yağışlar, Muş Ovası'ndaki doğayı canlandırırken, bölgenin simgesi olan menderesleri de eski görkemine kavuşturdu. Su seviyesinin artmasıyla birlikte kıvrım kıvrım uzanan menderesler, ovada mavi birer kurdele gibi süzülmeye başladı.

HER YERDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Muş'un Karabağ beldesinde çobanlık yapan Mesut Güler, bu yıl yağışların oldukça bol olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben Muş’un Karağaç beldesinde çobanlık yapıyorum. Bu yıl çok fazla kar ve yağmur yağdı. Her yerde su birikintileri oluştu. Muş Ovası’nda menderesler kıvrım kıvrım akıyor. İnsanlar gelip bu menderesleri izliyor. Gerçekten çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor"

"GÖZLERİNİZLE GÖRÜYORSUNUZ"

Merada hayvanlarını otlatan amcasına çay getiren Cennet Gülen ise bölgedeki huzura dikkat çekti. Gökyüzünün mavi renginin sulara yansıdığı ovada konuşan Gülen, “yağan her yağmur Allah'ın bereketi. Menderesler kıvrıla kıvrıla akıyor, sanki gidip geri geliyor. Aslında anlatmaya gerek yok; gözlerinizle görüyorsunuz. Biz de buna şahit oldukça mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞA VE HAYVANCILIK İÇ İÇE

Yükselen su seviyesiyle birlikte canlanan meralar, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini de olumlu etkiledi. Ovada otlayan mandalar ve koyun sürüleri, mendereslerin oluşturduğu doğal estetikle birleşince ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.