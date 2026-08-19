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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu'nun Menderes Belediye Başkanvekilliği seçimlerine dair "CHP'den AK Parti'ye oy gitmedi" açıklaması, parti içinden gelen açıklamayla yalanlandı. CHP'li Meclis Üyesi Şirzat Peker, oyunu AK Parti adayına verdiğini belirterek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminde, Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen dördüncü turda 15 oy alarak seçimi kazandı. Oylamanın tamamlanmasıyla birlikte meclis üyeleri arasındaki oy dağılımına yönelik tartışmalar hız kazandı.

CHP GENÇLİK VE YÖNETİM KANADINDAN GELEN İDDİALARA YANIT

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, CHP grubundan rakip ittifakın adayına yönelen bir oy bulunmadığını öne sürmüştü. Nalbantoğlu, AK Parti adayının aldığı oyların Cumhur İttifakı, bağımsız ve YENİ Parti mensubu üyelerden geldiğini ve CHP’li üyelerin oylarının farklı adaylara dağıldığını savunmuştu.

"OYUMU AK PARTİ LEHİNE KULLANDIM"

Ancak Egedesonsöz’e konuşan CHP’li Meclis Üyesi Şirzat Peker yaptığı açıklamayla bu iddiaları reddetti. Kendi siyasi iradesiyle hareket ettiğini belirten Peker, tercihini AK Parti adayından yana kullandığını belirterek, YENİ Parti adayına destek verdiği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Gelişmelerin ardından CHP'den istifa eden Peker, görevine bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini bildirdi.

Seçimin ardından bir diğer CHP'li meclis üyesi Harun Bila’nın da AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı'ndaki kutlamalara katılması basına yansımıştı. Peker'in de oy tercihini açıklayıp istifa etmesiyle birlikte meclisteki sandalye dağılımı değişti. Son gelişmelerle birlikte Menderes Belediye Meclisi'nde bağımsız üye sayısı 4'e yükselirken, CHP'nin üye sayısı 5'e, YENİ Parti'nin sayısı ise 8'e geriledi. Cumhur İttifakı 11 üyesiyle meclisteki yapısını sürdürüyor.