Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı TÜİK'ten gelecek 3'üncü ay enflasyon verisine odaklanmıştı.
Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti
TÜİK’in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin 3 aylık zam tablosu netleşti. Memur maaşlarına yansıyacak olan yüzde 7'lik zam farkıyla yeni rakamlar ortaya çıktı.Süleyman Çay
TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak belirlendi.
Temmuz ayında yüzde 1,78 ve Ağustos ayında yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilerin ilk 2 aylık hak edişi yüzde 3,65 olarak gerçekleşmişti.
Açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamıyla birlikte 3 aylık birikimli enflasyon yüzde 5,56 seviyesine ulaştı.
Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklisinin 3 aylık garanti zam oranı henüz doğmadı. Ancak zam farkı yüzde 7 oranında kesin olduğu biliniyor.
İşte maaşların yüzde 7 oranında fark ile hesaplamasında rakamları şu şekilde oldu:
En Düşük Memur Maaşı (Aile yardımı dahil): Temmuz 2026 Maaşı: 70.224 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 75.140 TL
Memur (Üniversite mezunu, 9/1): Temmuz 2026 Maaşı: 73.070 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 78.185 TL
Teknisyen (11/1): Temmuz 2026 Maaşı: 75.877 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 81.188 TL
Öğretmen (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 83.254 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 89.082 TL
Hemşire (Üniversite mezunu, 5/1): Temmuz 2026 Maaşı: 84.845 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 90.784 TL
Uzman Öğretmen (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 92.166 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 98.618 TL
Polis Memuru (8/1): Temmuz 2026 Maaşı: 92.618 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 99.101 TL
Başkomiser (3/1): Temmuz 2026 Maaşı: 101.242 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 108.329 TL
Avukat (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 102.135 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 109.284 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): Temmuz 2026 Maaşı: 102.779 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 109.974 TL
Şube Müdürü (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 107.110 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 114.608 TL
Mühendis (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 109.185 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 116.828 TL
Mühendis (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 109.185 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 116.828 TL
Profesör (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 153.208 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 163.933 TL
Uzman Doktor (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 170.730 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 182.681 TL
NOT: Bu haberde yer alan hesaplamalar yıl sonu değişecek.