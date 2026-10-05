Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti

Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti

TÜİK’in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin 3 aylık zam tablosu netleşti. Memur maaşlarına yansıyacak olan yüzde 7'lik zam farkıyla yeni rakamlar ortaya çıktı.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 1

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı TÜİK'ten gelecek 3'üncü ay enflasyon verisine odaklanmıştı.

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 2

TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak belirlendi.

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 3

Temmuz ayında yüzde 1,78 ve Ağustos ayında yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilerin ilk 2 aylık hak edişi yüzde 3,65 olarak gerçekleşmişti.

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 4

Açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamıyla birlikte 3 aylık birikimli enflasyon yüzde 5,56 seviyesine ulaştı.

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 5

Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklisinin 3 aylık garanti zam oranı henüz doğmadı. Ancak zam farkı yüzde 7 oranında kesin olduğu biliniyor.

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 6

İşte maaşların yüzde 7 oranında fark ile hesaplamasında rakamları şu şekilde oldu:

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 7

En Düşük Memur Maaşı (Aile yardımı dahil): Temmuz 2026 Maaşı: 70.224 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 75.140 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 8

Memur (Üniversite mezunu, 9/1): Temmuz 2026 Maaşı: 73.070 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 78.185 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 9

Teknisyen (11/1): Temmuz 2026 Maaşı: 75.877 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 81.188 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 10

Öğretmen (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 83.254 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 89.082 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 11

Hemşire (Üniversite mezunu, 5/1): Temmuz 2026 Maaşı: 84.845 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 90.784 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 12

Uzman Öğretmen (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 92.166 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 98.618 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 13

Polis Memuru (8/1): Temmuz 2026 Maaşı: 92.618 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 99.101 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 14

Başkomiser (3/1): Temmuz 2026 Maaşı: 101.242 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 108.329 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 15

Avukat (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 102.135 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 109.284 TL

15 22
Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 16

Araştırma Görevlisi (7/1): Temmuz 2026 Maaşı: 102.779 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 109.974 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 17

Şube Müdürü (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 107.110 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 114.608 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 18

Mühendis (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 109.185 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 116.828 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 19

Mühendis (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 109.185 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 116.828 TL

19 22
Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 20

Profesör (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 153.208 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 163.933 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 21

Uzman Doktor (1/4): Temmuz 2026 Maaşı: 170.730 TL — %7 Zamlı Tahmini Maaş: 182.681 TL

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Memurların yeni maaş tablosu: TÜİK rakamı açıkladı, 3 aylık fark netleşti - Resim: 22

NOT: Bu haberde yer alan hesaplamalar yıl sonu değişecek.

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