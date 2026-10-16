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Kaynak: AA

Kamu çalışanlarının 2027 yılında alacağı fazla mesai ücretlerine ilişkin yeni düzenleme, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, devlet memurlarının saatlik fazla çalışma ücretinin yeni yılda yaklaşık yüzde 20 artırılması öngörülüyor. Halen 16 lira 55 kuruş olan saatlik ödeme, teklifin kabul edilmesi halinde 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa çıkacak.

MAKAM ŞOFÖRLERİ VE ÖZEL KALEM PERSONELİNE FARKLI TARİFE

Bütçe teklifinde, bazı kamu kurumlarında görev yapan personel için uygulanacak fazla mesai ücretleri de ayrı ayrı düzenlendi.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personel ile makam şoförlerinin saatlik fazla mesai ücretinin 17 lira 60 kuruştan 21 lira 15 kuruşa yükseltilmesi planlanıyor. Bu çalışanlar için aylık 90 saatlik üst sınır uygulanacak.

Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförler ise aynı saatlik ücretten aylık en fazla 60 saat yararlanabilecek.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERLE ÇALIŞAN PERSONELE 21 LİRA 15 KURUŞ

Bakanlıklardaki kurul başkanları, genel müdürler, strateji geliştirme başkanları, valiler, rektörler, büyükşehir ve il belediye başkanları ile belirli üst düzey askeri yöneticilerin yanında görev yapan personel için de saatlik fazla mesai ücretinin 21 lira 15 kuruş olması öngörülüyor.

Bu kapsamdaki ödemelerde personel başına aylık 90 saat, her makam için ise toplam 450 saat sınırı bulunacak.

YURT ÇALIŞANLARINA SAATLİK 19 LİRA 85 KURUŞ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan personelden, fazla mesailerinin karşılığında izin kullanma imkânı bulunmayanlara da ek ödeme yapılacak.

Bu çalışanlar, aylık 90 saati aşmamak koşuluyla gerçekleştirdikleri fazla mesainin her saati için 19 lira 85 kuruş alabilecek.

MEB PERSONELİNİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ 33 LİRA 85 KURUŞ OLACAK

Mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli Milli Eğitim Bakanlığı idari personeli için daha yüksek bir ödeme tutarı belirlendi.

Söz konusu personele, yasal çalışma süresinin ardından fiilen yaptıkları fazla mesai karşılığında saat başına 33 lira 85 kuruş ödenmesi öngörülüyor. Ödemelerde aylık 100 saatlik üst sınır uygulanacak.

YURT İÇİ GÜNDELİK ÜCRETLERİ DE YÜKSELİYOR

Bütçe teklifinde yalnızca fazla mesai ücretleri değil, kamu görevlilerine Harcırah Kanunu kapsamında ödenen yurt içi gündelik tutarları da yeniden belirlendi.

Buna göre, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı için 925 lira olan günlük ödeme 1.260 liraya çıkarılacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanları ve diğer belirli üst düzey kamu görevlilerinin 900 liralık yurt içi gündelikleri ise 1.230 liraya yükselecek.

Ek göstergesi 8 bin ve üzerinde olan memurlar için gündelik tutarı 1.210 lira olarak öngörülürken, en alt kademedeki memurlara 1.160 lira ödeme yapılacak.

Yeni ücret ve gündelik tutarları, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'de kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.