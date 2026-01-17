Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurları ilgilendiren 2026 senesi için giyecek yardımı uygulaması ile ilgili yeni genelgeyi paylaştı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi'nde aktardığına göre, genelge ile birlikte uzun zamandır uygulamada meydana gelen tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması bekleniyor.

"ÇİFTE YÖNTEM" SİSTEMİ DEVREDE

Yeni düzenlemeyle bu sene "çifte standart" yerine "çifte yöntem" sistemi devreye sokulacak. Buna göre bazı memurlara giyecek yardımı aynî olarak, yani kıyafetin kendisi verilerek sağlanacak.

Özellikle sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personel ile belirli teknik unvanlara sahip memurlar bu kapsam içinde yer alacak. Bakanlık, aynî yardımlar için kurumların uyması gereken azami birim fiyatları da tek tek listeledi.

Bu yöntemle beraber hiçbir kurum, belirlenen tavan fiyatların üzerinde harcama yapamayacak.

Kıyafetin aynî olarak verilmediği durumlarda ise yardım, nakdî ödeme şeklinde yapılacak. Bu ödemeler maaşlara “Sosyal Haklar” kodu altında aktarılacak.

Genelgede bulunan örnek hesaplamalara göre şoför kadrosunda yer alan memurlara yaklaşık 1.995,85 TL, yardımcı hizmetler alanında çalışanlara ise 1.458,47 TL miktarında giyecek yardımı yapılması bekleniyor.

KULLANIM SÜRESİ DOLMADAN İKİNCİ ÜRÜN ALINMAYACAK

Genelgede öne çıkan bir diğer başlık ise kullanım süresi uyarısı oldu. Buna göre atkı, yağmurluk, ayakkabı gibi kıyafetlerin belirlenen kullanım süresi dolmadan aynı kalem için yeniden ödeme gerçekleştirilmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu uygulamayla hem kamu kaynaklarının etkin kullanımını hem de denetim mekanizmasının güçlendirilmesini amaçlıyor.