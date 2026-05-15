Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kamu çalışanlarının iş barışını güçlendirmek ve motivasyonunu artırmak amacıyla hazırladığı "sicil affı" teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın’ın imzasını taşıyan "Devlet Memurlarına İlişkin Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi", geçmişte alınan disiplin cezalarının memurların özlük dosyalarından ve dijital kayıtlardan tamamen silinmesini hedefliyor.

Teklifin gerekçesinde, kamu hizmetindeki verimliliğin sadece katı kurallarla değil, personel huzuruyla sağlanabileceği vurgulanırken; yıllar önce alınmış uyarma veya kınama gibi cezaların bir ömür boyu kariyer engelini dönüştürülmesinin "hakkaniyet ve rehabilitasyon" ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

HANGİ CEZALAR SİLİNECEK?

Teklif kapsamında, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile sözleşmeli pozisyondan kadroya geçen personelin aşağıdaki disiplin cezaları af kapsamına alınıyor. Uyarma cezaları, kınama cezaları, aylıktan kesme cezaları ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları silinecek.

KAPSAM DIŞI BIRAKILAN AĞIR SUÇLAR

Düzenleme, kamu vicdanını yaralayan ve devlet güvenliğini ilgilendiren ağır suçları kapsam dışında bırakıyor. Bu çerçevede; devlet memurluğundan çıkarma cezası alanlar ile terör, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik ve devlet sırlarını ifşa etme gibi suçlardan hüküm giyenlerin disiplin kayıtları silinmeyecek.

Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, ilgili kurumların söz konusu kayıtları altı ay içerisinde hem fiziksel dosyalardan hem de elektronik sistemlerden temizlemesi öngörülüyor.