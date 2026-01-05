Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak?

2026 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? Ocak ayı 14 günlük maaş farkı ve Emekli Sandığı fark ödeme tarihleri hakkında merak edilen tüm detaylar netleşiyor. Tüm detaylar haberimizde...

Son Güncelleme:
Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 1

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri için yeni zam oranları netleşti.

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 2

TÜİK tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, kamu görevlileri ve emeklileri 2026 yılı Ocak döneminde yüzde 11,54 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 3

Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen konu, oluşan maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı oldu.

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 4

Memurlar, zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi 15 Ocak tarihinde hesaplarında görecekler.

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 5

Ancak maaş ödemeleri ayın 15’inden itibaren işlemeye başladığı için, 1 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasındaki süreyi kapsayan "14 günlük maaş farkı" ödemesi ayrıca gerçekleştirilecek.

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 6

EMEKLİ SANDIĞI MENSUPLARI İÇİN TAKVİM

Memur emeklileri maaşlarını her ayın başında aldıkları için zamlı tutarların yetişmemesi durumunda oluşan farklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak bir takvimle ödeniyor.

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 7

Geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında, Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin fark ödemelerinin Ocak ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 8

MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 9

Hak sahipleri, maaş farklarının yatıp yatmadığını ilgili bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı şubeleri veya müşteri hizmetleri üzerinden kontrol edebilecekler.

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 10

Ayrıca e-Devlet üzerinden de maaş detaylarına ulaşmak mümkün olacak.

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 11

Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor.

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 12

15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 13
Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak? - Resim: 14
