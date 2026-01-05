Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri için yeni zam oranları netleşti.
Memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi: Maaş farkları ne zaman yatacak?
2026 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? Ocak ayı 14 günlük maaş farkı ve Emekli Sandığı fark ödeme tarihleri hakkında merak edilen tüm detaylar netleşiyor. Tüm detaylar haberimizde...
TÜİK tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, kamu görevlileri ve emeklileri 2026 yılı Ocak döneminde yüzde 11,54 oranında zam alacak.
Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen konu, oluşan maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı oldu.
Memurlar, zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi 15 Ocak tarihinde hesaplarında görecekler.
Ancak maaş ödemeleri ayın 15’inden itibaren işlemeye başladığı için, 1 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasındaki süreyi kapsayan "14 günlük maaş farkı" ödemesi ayrıca gerçekleştirilecek.
EMEKLİ SANDIĞI MENSUPLARI İÇİN TAKVİM
Memur emeklileri maaşlarını her ayın başında aldıkları için zamlı tutarların yetişmemesi durumunda oluşan farklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak bir takvimle ödeniyor.
Geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında, Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin fark ödemelerinin Ocak ayının son haftasında yapılması bekleniyor.
MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Hak sahipleri, maaş farklarının yatıp yatmadığını ilgili bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı şubeleri veya müşteri hizmetleri üzerinden kontrol edebilecekler.
Ayrıca e-Devlet üzerinden de maaş detaylarına ulaşmak mümkün olacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor.
15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.