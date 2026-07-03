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Kaynak: Haber Merkezi

Milyonlarca memur ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin merakla beklediği gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün (3 Temmuz 2026) saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

Açıklanacak bu kritik veriyle birlikte, yılın ilk yarısına ait 6 aylık enflasyon farkı tablosu tamamlanmış olacak ve milyonlarca vatandaşın temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar resmiyet kazanacak.

PİYASALARIN VE UZMANLARIN BEKLENTİSİ

Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde doğrudan rol oynayan enflasyon verisine dair mevcut tablo ve beklentiler de şekillenmişti.

Bir önceki ay olan mayısta enflasyon oranı yüzde 1,71 olarak kayıtlara geçmişti. AA Finans tarafından ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketine göre, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,04 oranında artması öngörülüyor.

Saat 10.00'da yapılacak resmi açıklamanın ardından memur ve emeklilerin yeni gelir tablosu tüm detaylarıyla ortaya çıkmış olacak.