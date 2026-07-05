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Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada, kamu görevlileri ile emeklilere yönelik maaş artışlarının hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

Zengin, haziran ayında enflasyonun yüzde 0,99, yılın ilk altı aylık dönemindeki enflasyonun ise yüzde 17,76 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, ocak ayında memur ve emeklilere verilen yüzde 11'lik maaş artışının enflasyon karşısında eridiğini ifade etti. Bu nedenle kamu çalışanlarının yılın ilk yarısında yüzde 6,09 oranında alım gücü kaybı yaşadığını savundu.

MEMUR MAAŞLARINDAKİ YENİ ARTIŞ DEĞERLENDİRİLDİ

Fatih Galender Zengin, temmuz ayı itibarıyla en düşük dereceli bekâr memur maaşının 56 bin 731 liradan 64 bin 367 liraya, ortalama memur maaşının ise 68 bin 460 liradan 77 bin 715 liraya yükseldiğini belirtti.

En düşük dereceli memurun maaşında 7 bin 636 lira, ortalama memurun maaşında ise 9 bin 255 liralık artış yaşandığını kaydeden Zengin, eş yardımı ve çocuk yardımının da maaşlara ilave edildiğini hatırlattı.

"REFAH PAYI VE EK ZAM ŞART"

Açıklamasında, açıklanan artışların kamu çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmeye yetmediğini ifade eden Zengin, kira, gıda, enerji, eğitim ve ulaşım gibi temel harcamalardaki artışlar dikkate alındığında yüzde 13,52'lik maaş artışının hayatın gerçekleriyle örtüşmediğini söyledi.

Mevcut ücret sisteminin değişmesi gerektiğini vurgulayan Zengin, temmuz ayında ilave zam yapılması, kamu görevlileri ve emeklilere refah payı verilmesi, eşel mobil sisteminin uygulanması ve toplu sözleşme düzeninin çalışanları enflasyona karşı koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Görev aylıkları ile emekli maaşları arasındaki farkın giderek açıldığına da dikkat çeken Fatih Galender Zengin, kamu çalışanlarının yalnızca enflasyon farkını değil, büyüyen ekonomiden hak ettikleri payı alabilecekleri adil bir ücret politikası talep ettiklerini belirterek, bu yöndeki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.