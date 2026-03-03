Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, şubat ayı enflasyon verilerinden sonra açıklamada bulunarak emekli ve memurların alım gücünün gitgide eridiğine vurgu yaptı. Kahveci, acil ek zam yapılmaması halinde 2026 senesinin kamu çalışanları açısından ekonomik olarak son derece zor geçeceğini ifade etti.

Öner Kahveci, açıklamasında “TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı şubat ayı enflasyon verileri, ocak ayında ortaya çıkan olumsuz tabloyu teyit etmiş; milyonlarca memur ve emeklinin yaşadığı ekonomik daralmanın giderek derinleştiğini bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

“MAAŞLAR DAHA CEBE GİRMEDEN ERİDİ”

İki aylık enflasyonun yüzde 7,9 seviyesine çıkarak daha senenin başında 2026 yılı için hedeflenen %16’lık enflasyonun yarısına ulaştığına vurgu yapan Kahveci, “Ocak ayında memur ve emeklilere 6 ay için yüzde 11 oranında maaş artışı yapılmış, ayrıca brüt 1000 TL seyyanen ödeme verilmiştir. Ancak ilk iki ayda oluşan yüzde 7,96’lık enflasyon, yapılan artışın önemli bir bölümünü daha baştan ortadan kaldırmıştır. Maaşlar daha cebe girmeden erimiş, verilen artış kısa sürede etkisini kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.

“ACİLEN EK ZAM YAPILMALIDIR”

Kahveci, “Türkiye Kamu-Sen olarak; Memurlara acilen ek zam yapılmalıdır. Bu artış refah payı ile desteklenmelidir. Önümüzdeki aydan itibaren gerçekleşen enflasyon doğrudan memur ve emekli maaşlarına yansıtılmalıdır” sözlerini sarf etti.

Kahveci, 2026 senesinin memur ve emekliler için ekonomik açıdan en zor ve en yıpratıcı yıllardan biri olacağını söyledi.