Memur ve emekli zamları için masadaki 4 rakam

Sözcü'de yer alan habere göre, yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranlarında; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı esas alınacak. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplanan 4 farklı senaryodaki rakamlar öne çıkıyor.