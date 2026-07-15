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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu açıklamasının ardından kamu çalışanları ve emeklilerinin gelirlerinde gözle görülür bir artış yaşandı. Yapılan kümülatif hesaplamalar neticesinde kesinleşen yüzde 13,52'lik artışla birlikte; en düşük memur maaşı 70.224 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31.527 TL'ye yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR VE 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları maaşlarını her ayın 15'inde peşin olarak almaktadır. Bu kapsamda, yüzde13,52 zam yansıtılmış ana Temmuz maaşları 15 Temmuz itibarıyla hesaplarda olacak.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI TAKVİMİ:

1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan 14 günlük maaş farkı ödemeleri ise kurumların bordro ve muhasebe süreçlerini tamamlamasının ardından hesaplara geçecek. Önceki dönem uygulamalarına bakıldığında, bazı kurumlarda bu ödemelerin 15 Temmuz maaşlarıyla birleştirildiği, çoğunlukla ise Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara aktarıldığı görülüyor. Kesinleşen takvim Bakanlıklar tarafından resmi olarak duyurulacak.

4C MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞ FARKINI NE ZAMAN ALACAK?

Görevdeki memurların aksine, memur emeklileri (4C) 14 günlük maaş farkı değil, doğrudan zamdan kaynaklanan maaş farklarını toplu olarak almaktadırlar. Ödemeler, emeklilerin maaş alma periyotlarına (1, 2 veya 3 aylık) göre farklılık göstermektedir:

Maaşını her ay alanlar: 1 aylık zam farkı,

Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi alanlar: 1 aylık zam farkı,

Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi alanlar: 2 aylık zam farkı,

Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi alanlar: 3 aylık zam farkı alacaklar.

Ay başında henüz zam belli olmadan eski tarife üzerinden maaşını alan emeklilere yapılacak bu fark ödemeleri, unvana göre yaklaşık 3.700 TL ile 13.500 TL arasında değişecek. 3 aylık fark alma hakkı bulunan bir emeklinin hesabına yatacak en düşük tutar ise 11 bin 265 TL olacak.

4C Ödeme Tarihi: SGK'nın açıklayacağı takvim doğrultusunda, emekli maaş farklarının Temmuz ayının son günlerinde hesaplara aktarılması bekleniyor.