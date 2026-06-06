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İktidara yakınlığı ile bilinen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,71, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,61 olarak gerçekleştiğini belirterek, kamu görevlileri ve emeklilerin yaşadığı gelir kayıplarına dikkati çekti. Yalçın, seyyanen zam verilmesi ve maaşların güncellenmesi çağrısını iletti.

"BİR YILLIK ENFLASYON HEDEFİ 5 AYDA TÜKENDİ"

Toplu sözleşme görüşmelerinde 2026 yılının tamamı için öngörülen yüzde 16'lık enflasyon hedefinin henüz ilk 5 ayda aşıldığına dikkat çeken Yalçın, maaşların Nisan ayından itibaren erimeye başladığını vurguladı. Yalçın, "İlk 6 ay için %11 zam reva görülürken, enflasyon şimdiden %16,61'e ulaştı. Masada bu hedeflerin tutmayacağını ve sabit gelirlinin ezileceğini ısrarla söylemiştik" diyerek kamu işvereninin öngörülerindeki yanılma payına dikkat çekti.

BÜYÜYEN EKONOMİDE KÜÇÜLEN MAAŞLAR

Yalçın'ın açıklamalarında, uygulanan ekonomi politikalarının sabit gelirliler üzerindeki etkilerine dair “Kişi başına düşen milli gelirin rekor kırdığı ve istikrarlı büyümenin sürdüğü belirtilirken, memur ve emekli bu refahtan hakkını alamıyor. 2021 sonundan bu yana yüzde 30'un altına inmeyen enflasyona karşı uygulanan sıkılaşma politikaları, enflasyonu düşürmediği gibi sadece sabit gelirlinin alım gücünü yok ediyor” dedi.

MEMUR-SEN'İN 4 MADDELİK ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Sistemsel eksikliklerin faturasının çalışana ve emekliye kesilmemesi gerektiğini belirten Yalçın, çözüm için şu adımların atılmasını talep etti:

“Ekonomi yönetimi nasıl üç ayda bir enflasyon hedeflerini güncelliyorsa, kamu görevlisi ve emeklisinin maaşları da aynı esneklikle güncellenmeli.

Sosyal maliyetin büyümesi ve kayıpların artması nedeniyle seyyanen zam uygulaması artık bir zorunluluk.

Aynı kamu hizmetini üreten, aynı işi yapan çalışanlar arasındaki maaş ve statü çarpıklıklarına son verilmeli.

Mevcut sorunları çözmekte yetersiz kalan 4688 sayılı Kanun yenilenmeli ve aynı yasadan farklı bir sonuç beklenmesi hatasından dönülmeli.”