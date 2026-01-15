Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gelirde denge sağlanması için kayıpların telafi edilerek emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam verilmesini istediklerini belirtti.

Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı binası önünde sendika temsilcileri ve üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, yılın ilk maaş gününde tüm illerde meydanlarda eylemde olduklarını söyledi.

Kamu görevlilerinin yılın ilk maaşını bugün aldıklarını belirten Yalçın, memurun zamlı maaşlarının dahi aynı işi yapan farklı statülerdeki personelin ücretinden düşük olduğunu ifade etti.

Yalçın, kamuda çalışanlar arasındaki makasın gün geçtikçe açıldığını vurgulayarak, "Böylesi bir haksızlığa susmak değil, sesimizi duyurmak için hesabın sorumlusunun önündeyiz. Bizim derdimiz, ekmeğimiz, emeğimiz ve geleceğimizdir. Mücadelemiz, masada sesimizi duymayanların sahanın sesini duyması içindir." diye konuştu.

Maliyecilerin bütçeyi denkleştirirken memurun sosyal maliyetini hesaba katmadığını savunan Yalçın, sosyal maliyeti önlemenin bütçeyi denkleştirmekten daha kolay ve adaletli olduğunu kaydetti.

Ali Yalçın, bugüne kadar yapılan 8 toplu sözleşmenin 4'ünün uzlaşmazlıkla sonuçlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Kararların yarısını masa, yarısını da hakem verdi. 16 yıllık sürecin 8 yılı için 'Tamam.' diyebildik. Son 2 sözleşme uyuşmazlıkla sonuçlandı. 'Ne sorun var ki?' duyarsızlığı değil, 'Gelin görüşelim.' duyarlılığı istiyoruz. 8 toplu sözleşmede tutanak tutulmadığını, hakeme elimizin boş gönderildiğini, hedeflenen enflasyon kadar bile zam verilmediğini, masada kazandığımız maddelerin sahada uygulanmadığını da gördük. Hakem, toplu sözleşmenin hukukunu korumadı. Tarafların iradesine ve mücadelesine saygı duyulmadı."

"GELİR VERGİSİ YÜZDE 15'E SABİTLENMELİ"

Yalçın, ücrette denge, gelirde adalet ve kamuda çalışma barışını sağlayacak huzur istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelirde denge sağlanması için kayıpların telafi edildiği ve emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam verilsin diyor, emeklilere verilmeyen seyyanen zammın da bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Kamuda huzurun sağlanması için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu evrensel normlara uyumlu hale getirilsin istiyoruz. Birinci dereceye 3600 ek gösterge artık hayata geçirilmelidir. Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir. 22 bin 150 liraya ulaşan seyyanen zam, emeklilere de yansıtılmalıdır. Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılmalı, teknik personelin beklentileri karşılanmalıdır. İdari personel, şef, şube müdürü ve diğer personel, tüm çalışanların beklentilerini karşılamak için ücret reformu istiyoruz."

Taleplerine ilişkin bir an önce adım atılmasını istediklerini dile getiren Yalçın, bu konuda mücadelelerinin haklılıkları tescil edilene ve 4688 sayılı yasa değişinceye kadar devam edeceğini bildirdi.