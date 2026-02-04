Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galerder Zengin, TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı Ocak ayı enflasyon verilerinin, milyonlarca memur ve emeklinin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı bir kez daha açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

HEDEFLENEN ENFLASYONUN ÜÇTE BİRİNE İLK AYDA ULAŞILDI



Resmî verilere göre ocak ayında mal ve hizmet fiyatlarının yüzde 4,84 arttığını, yıllık TÜFE’nin ise yüzde 30,7 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Zengin, “Daha yılın ilk ayında 2026 için öngörülen yüzde 16’lık enflasyon hedefinin üçte birine ulaşılmıştır. Bu durum, hedeflerin yine kâğıt üzerinde kalacağını göstermektedir” dedi.

“ZAMLAR İLK AYDA ETKİSİNİ KAYBETTİ”



Ocak ayında memur ve emeklilere 6 ay için yüzde 11 maaş artışı yapıldığını ve brüt 1000 TL seyyanen ödeme verildiğini hatırlatan Zengin, “Ancak sadece ilk ayda yaşanan yüzde 4,84’lük enflasyon, bu artışların piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini ortaya koymuştur. Maaş artışları daha cebe girmeden enflasyon karşısında erimiştir” ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ AY DAHA KAYIP DEMEK



Yüksek enflasyonun önümüzdeki aylara da yansıyacağına dikkat çeken Zengin, bu tablonun milyonlarca kamu çalışanı ve emekli için daralan bütçeler ve ağırlaşan bir geçim mücadelesi anlamına geldiğini söyledi. Aileleriyle birlikte sayıları 25 milyona yaklaşan bir kesimin alım gücünün sürekli düşmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“UYARILARIMIZ NE YAZIK Kİ HAKLI ÇIKTI”



Yılbaşında yapılan uyarıları hatırlatan Zengin, “Memur ve emekli maaşları ekonomik gerçeklere göre belirlenmediği sürece adil ve sürdürülebilir bir ücret politikasından söz edilemez demiştik. Bugün gelinen noktada, yalnızca bir aylık enflasyonun altı aylık maaş artışının önemli bir bölümünü silmesi, memur ve emeklinin nefes alacak hâlinin kalmadığını göstermektedir” dedi.

“BEDEL SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR”



Ekonomiyi soğutma ve enflasyonu düşürme adına dar ve sabit gelirlilerin alım gücünün feda edilmesinin, sosyal adaletle bağdaşmadığını ifade eden Zengin, “Ülke büyürken pastadan pay alamayan memur ve emekliler, enflasyon yükseldiğinde de ilk kaybeden oluyor” diye konuştu.

ACİL TALEPLER



Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galerder Zengin, yaşanan tablo karşısında şu adımların kaçınılmaz olduğunu belirtti:

Memurlara ek zam yapılması,

Yapılacak artışın refah payı ile desteklenmesi,

Gerçekleşen enflasyonun önümüzdeki aydan itibaren doğrudan memur ve emekli maaşlarına yansıtılması.

“2026 ÇOK ZOR BİR YIL OLABİLİR”



Aksi hâlde 2026 yılının memur ve emekliler açısından en zor ve en uzun yıllardan biri olacağını ifade eden Zengin, yetkililere çağrıda bulunarak, maaşları enflasyon karşısında eriyen kamu çalışanları için ivedilikle adım atılmasını istedi.