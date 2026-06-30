Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Memleketine vefa borcunu ödedi: Hamdi Ulukaya 2. Lig kulübünü ihya etti

Memleketine vefa borcunu ödedi: Hamdi Ulukaya 2. Lig kulübünü ihya etti

Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Erzincanspor ile 2026-27 sezonunu kapsayan 5 milyon dolarlık dev sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Chobani logosu yeni sezonda Erzincanspor formalarının göğsünde yer alacak.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Memleketine vefa borcunu ödedi: Hamdi Ulukaya 2. Lig kulübünü ihya etti - Resim: 1

Erzincanspor, yeni sezon öncesinde kulüp tarihinin en önemli sponsorluk anlaşmalarından birine imza attı.

Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Erzincan temsilcisine 2026-27 sezonu için toplam 5 milyon dolarlık maddi destek sağlayacak.

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Memleketine vefa borcunu ödedi: Hamdi Ulukaya 2. Lig kulübünü ihya etti - Resim: 2

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve Hamdi Ulukaya'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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Memleketine vefa borcunu ödedi: Hamdi Ulukaya 2. Lig kulübünü ihya etti - Resim: 3

CHOBANI GÖĞÜS SPONSORU OLDU

Yapılan anlaşma kapsamında Erzincanspor, 2026-27 sezonunda forma göğsünde Chobani logosuyla sahaya çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlanan maddi destek sayesinde mali yapının güçlendirileceği, yeni sezon planlamasının daha sağlıklı yürütüleceği ve altyapı yatırımlarına hız verileceği ifade edildi.

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Memleketine vefa borcunu ödedi: Hamdi Ulukaya 2. Lig kulübünü ihya etti - Resim: 4

3 MİLYON 150 BİN DOLARA EK

Bu destek, Hamdi Ulukaya'nın yılın başında kulübün mali sorunlarının çözümü için sağladığı 3 milyon 150 bin dolarlık katkının ardından geldi.

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Memleketine vefa borcunu ödedi: Hamdi Ulukaya 2. Lig kulübünü ihya etti - Resim: 5

'BU BİR YATIRIM DEĞİL, VEFA BORCU'

İmza töreninde duygusal açıklamalarda bulunan Hamdi Ulukaya, Erzincan'a olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben İliç'in çocuğuyum. İnsan bedeniyle ne kadar uzağa giderse gitsin, kalbi nereye aitse orada kalıyor. Benim kalbim hiç buradan gitmedi. Bugün attığımız imza benim için bir yatırım değil, doğduğum topraklara ve bu şehrin insanına ömürlük bir vefa borcudur."

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Memleketine vefa borcunu ödedi: Hamdi Ulukaya 2. Lig kulübünü ihya etti - Resim: 6

Ulukaya, futbolun yalnızca bir spor olmadığını belirterek, bu desteğin Erzincanlı çocukların hayallerine yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı.

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Memleketine vefa borcunu ödedi: Hamdi Ulukaya 2. Lig kulübünü ihya etti - Resim: 7

ALTYAPI VURGUSU

Başarılı iş insanı, yeni dönemde önceliklerinin altyapı olacağını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Yetenek her toprakta var. Eksik olan eşit fırsat. Biz o fırsatı buraya getirmek istiyoruz. Erzincanspor'un bir futbol kulübünden çok daha fazlası olacağına inanıyorum."

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Memleketine vefa borcunu ödedi: Hamdi Ulukaya 2. Lig kulübünü ihya etti - Resim: 8

VALİ AYDOĞDU: 'TÜM ANADOLU'YA ÖRNEK OLACAK'

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da Hamdi Ulukaya'nın desteğinin yalnızca kulüp için değil, şehir adına da büyük önem taşıdığını belirtti.

Aydoğdu, bu iş birliğinin gençlerin üretim, istihdam ve girişimcilik alanlarında kendi şehirlerinde gelecek kurmalarına katkı sağlayacağını ifade ederek, dayanışma ruhunun tüm Anadolu'ya örnek olmasını temenni etti.

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