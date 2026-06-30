Memleketine vefa borcunu ödedi: Hamdi Ulukaya 2. Lig kulübünü ihya etti

'BU BİR YATIRIM DEĞİL, VEFA BORCU'

İmza töreninde duygusal açıklamalarda bulunan Hamdi Ulukaya, Erzincan'a olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben İliç'in çocuğuyum. İnsan bedeniyle ne kadar uzağa giderse gitsin, kalbi nereye aitse orada kalıyor. Benim kalbim hiç buradan gitmedi. Bugün attığımız imza benim için bir yatırım değil, doğduğum topraklara ve bu şehrin insanına ömürlük bir vefa borcudur."