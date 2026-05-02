Memleketin dört bir yanından kartpostallık kar ve sis manzaraları geldi

Mayıs geldi derken kış geri döndü! Anadolu'nun dört bir yanından gelen kar ve sis haberleri, bahar havasını bir anda dağıttı. Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, Yozgat'ta çiçek açan meyve ağaçları kar örtüsü altında kaldı.