Yeniçağ Gazetesi
02 Mayıs 2026 Cumartesi
Memleketin dört bir yanından kartpostallık kar ve sis manzaraları geldi

Memleketin dört bir yanından kartpostallık kar ve sis manzaraları geldi

Mayıs ayının başında Türkiye’nin dört bir yanından sis, yağmur ve kar manzaraları geldi.

Mayıs geldi derken kış geri döndü! Anadolu'nun dört bir yanından gelen kar ve sis haberleri, bahar havasını bir anda dağıttı. Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, Yozgat'ta çiçek açan meyve ağaçları kar örtüsü altında kaldı.

Ulaşımın kalbi Bolu Dağı'nda ise yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor. İşte Türkiye’nin 'beyaz' ve 'sisli' Mayıs bilançosu...

TOKAT’TA KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Tokat'ın 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesinde kış manzaraları hakim. Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi bölgesinde etkili olan yağışla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ilçe merkezinde de aralıklarla devam ederken, Niksar’ın turizm merkezi Çamiçi Yaylası da beyaz örtüden nasibini aldı.

YOZGAT’TA MEYVE AĞAÇLARI KAR ALTINDA

Yozgat kent merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabahın ilk ışıklarıyla yerini kara bıraktı. Mayıs ayında gelen bu sürpriz yağışla birlikte evlerin çatıları ve park halindeki araçlar beyaza büründü.

Özellikle çiçek açan meyve ağaçlarının kar altında kalması, bölgedeki tarımsal üretim açısından endişe yarattı.

BOLU DAĞI’NDA SİS VE SAĞANAK ALARMI

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis etkili oluyor.

İstanbul-Ankara hattında ulaşımı sağlayan güzergahın Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor. Bölgede sisin yanı sıra yer yer etkili olan sağanak geçişleri de ulaşımı zorlaştırıyor.

EKİPLERDEN SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Karayolları ve trafik ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgedeki önlemlerini artırdı. Sürücülere; trafik işaretlerine uymaları, hız limitlerini aşmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde hayati uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA
