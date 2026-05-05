Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde meme silikonu yaptığı hastadan ‘bıçak parası’ adı altında 90 bin lira para aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Genel Cerrah Prof. Dr. Burak Veli Ülger’in yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde başlandı.
Meme silikonu davası: Doktor 'bıçak parası' aldı mı?
Diyarbakır'da süren bir meme silikonu davasında yaşanan gelişmeler dikkat çekti.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Burak Veli Ülger’in yapacağı ameliyat için haksız ve hukuka aykırı 90 bin lira para talep ettiği belirtilerek 5 yıl hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Berivan Önder
‘PARAYI KUYUMCUYA GÖNDER’
Berivan Önder, Ülger’in kendisinden para talep ettiğini belirterek, “Parayı da medikalci Tülay’ın hesabına aktarmamı istedi. Ameliyata 15 dakika kala Tülay beni aradı ve parayı göndermezseniz doktor bey ameliyatı yapmayacak dedi. Ablam da parayı Tülay’ın verdiği IBAN numarasına gönderdi. Açıklama kısmına ‘altın alımı’ yazılmasını istedi. Ameliyat sonrası enfeksiyon kaptım. Ameliyat için bıçak parası ödedim. Operasyon başarısız olunca şikâyetçi oldum” diye konuştu.
Genel Cerrah Prof. Dr. Burak Veli Ülger
‘CEBİMDEN ÖDEDİM’
Nefes Gazetesi'nin haberine göre, Burak Veli Ülger ise kendisini şu sözlerle savundu:
“90 bin lira aldığımı iddia ediyor. Meme ameliyatında sosyal güvencesi olanları SGK karşılar. Olmayanlar için taahhütname alınır. Estetik amaçlı ameliyat olduğu için taburcu olduktan sonra ücreti SGK karşılamadı. Kamu zararı oluşur ve tarafıma rücu edilir diye kendi cebimden ödedim. Medikalciden nakit veya başka yolla para almadım”
Medikal ürünler satan sanık Tülay Vuran ise paranın kuyumcuya gönderilmesine ilişkin, “Aldığım bilekliğin parasını ödememiştim. Ben oradayken parayı kuyumcunun hesabına göndermesini istedim. 90 bin lira silikon parasıdır” diye konuştu.
Mahkeme sanıkların haklarındaki adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verip duruşmayı erteledi.