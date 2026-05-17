Meme kanserinde büyük kriz: İlaç yok

Sağlık hizmetlerinde özelleştirme ve dışa bağımlılık işçi ve emekçi kadınların sağlık hakkını günbegün ortadan kaldırıyor. Başta meme kanseri tedavisinde kullanılan Zoladex isimli ilacın ruhsatı, Sağlık Bakanlığının 24 Nisan’da yayımlanan ruhsatlı beşeri tıbbi ürünler listesinde 7 Kasım 2025’te askıya alındı. Bu durum, meme kanseri sonrası tedavi amaçlı bu ilaca erişmesi gereken birçok kadının tedavisinin aksamasına neden oldu.

‘YOK AMA BİR ARAŞTIRIN’

Evrensel'de yer alan habere göre, Zoladex’e erişilememesi üzerine Change.org’da kampanya başlatan Beste Şimşek ile konuştuk. Şimşek, meme kanseri olduğunu kızını emzirirken memesinde fark ettiği bir kitle sayesinde fark ettiğini anlattı. “Tüp bebekle anne oldum. Bu süreçte sürekli hormon yüklemesi yapıldı. Kızım bir buçuk yaşındaydı, emzirme sürecindeydim. Emzirirken bir kitle olduğunu fark ettim ve takip etmeye başladım” diyen Şimşek, bu kitleye önce süt bezesi denildiğini ancak yine de şüphelenerek başka bir doktora gittiğinde yapılan biyopsi ile meme kanseri ve hormon pozitif olduğunu öğrendiğini anlattı. Tedavi sürecini bitirdikten sonra hormon pozitif olduğundan dolayı üç ayda bir Zoladex isimli iğneyi vurulması gerektiğini belirten Şimşek, “Son bir ayda, iğne vurulmam gerektiğinde doktorlar, ‘Zoladex yok ama yine de bir araştırın’ dediler. O an şanslıydım, tedavi gördüğüm hastanenin yanında iki tane kalmıştı. Birini ben aldım, diğer iğne için de bana ulaşan birini yönlendirdim ve son iğnemi vuruldum” dedi.

Sosyal medya üzerinden kendisine meme kanseri olan kadınların sıklıkla ulaştığını, bu nedenle meme kanseri olan kadınlarla bir grup kurduğunu belirten Şimşek, sürekli irtibat ve dayanışma halinde olduklarını dile getirdi. Bu kadınlarla konuştuğunda da birçok kadının Zoladex iğneyi bulamadığını, muadil iğne olarak önerilen Lucrin’in de piyasada çok zor bulunduğunu öğrendiğini belirtti.

YOKSULLAR NASIL İLACA ULAŞACAK

Şimşek daha sonra Zoladex iğneye nasıl ulaşılabileceğine dair bir araştırma yaptığını ve yurt dışında birçok ülkede bu iğnenin piyasada olduğunu söyledi. Bu ülkelerden ilacı temin edebilmek için o ülkede muayene olmak, reçeteyi veya raporu orada yazdırmak gerektiğini belirten Şimşek, “Biz bu iğneleri ülkeye nasıl sokabiliriz? Bu düşündürücü. Durumu olan insanlar bunu bir şekilde yapabilirler. Uçaktı, oteldi, ilacın ücretiydi bunları karşılayabilirler. Ama şu an peruk alamayacak durumda olanlar; aylardır kan tahlili, PET çekimi, kemoterapi için sıra bekleyen bir sürü insan var” dedi. Bu süreçte kendisi gibi meme kanseri hastalığını geçirmiş kadınlar için de bir şeyler yapmak istediğini söyleyen Şimşek, sosyal medya hesabından buna yönelik paylaşımlar yapmaya başladığını ve imza kampanyasını bu biçimde başlattığını anlattı.