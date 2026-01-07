Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Memati’nin aşkı gamze geri döndü... Didem Taslan’dan Kurtlar Vadisi itirafı: “O bir ekoldü”

Memati’nin aşkı gamze geri döndü... Didem Taslan’dan Kurtlar Vadisi itirafı: “O bir ekoldü”

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati’nin sevgilisi Gamze Güneş karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer eden Didem Taslan, uzun bir aranın ardından bir davette görüntülendi. Eski manken ve oyuncunun son hali ile diziye dair yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

2008–2009 yılları arasında iki sezon boyunca ekranda olan Kurtlar Vadisi Pusu’da, Gürkan Uygun’un canlandırdığı Memati karakterinin aşkı Gamze’ye hayat veren Didem Taslan, uzun süredir kameralardan uzak sakin bir hayat tercih ediyordu.

Yıllar sonra katıldığı davette şıklığı ve değişmeyen görünümüyle beğeni toplayan Taslan, Kurtlar Vadisi hakkında yaptığı yorumlarla da gündem oldu.

Diziye dair duygularını paylaşan Taslan, “2007–2009 yılları arasında projede yer aldım.

Aradan yıllar geçse de hâlâ o günleri dönüp düşünüyorum. Beni unutmayan, destekleyen herkese teşekkür ederim.

Kurtlar Vadisi bir ekoldü, çok farklı ve etkisi büyük bir yapımdı. Onun kadar ses getirecek, iz bırakan yeni bir projede yer almayı hem istiyorum hem de bu yönde görüşmelerim sürüyor” ifadelerini kullandı.

DİDEM TASLAN KİMDİR?

Didem Taslan, kariyeri ve hayatı ile merak edilen isimler arasında. Bir dönem güzellik yarışmalarında önemli dereceler elde eden ve kariyerini oyunculuk üzerinde sürdüren Didem Taslan, son olarak Yasak Elma dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Taslan 1 Nisan 1974 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Miss Blendax 1992 İzmir Fuar Güzeli seçildi. 1994 senesinde ise Türkiye ikinci güzeli olarak seçildi. Gemen sonrasında ise Bahama'da gerçekleştirilen Calender Girl Yarışması içinde Miss April seçildi.

Didem Taslan, ayrıca modellik ev mankenliğin yanında dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

2008-2009 yıllarında Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide iki sezon boyunca Gürkan Uygun'un can verdiği Memati Baş isimli karakterin sevgilisi olarak tanınan Gamze Güneş karakterine hayat verdi.

2013 senesinde Umutsuz Ev Kadınları isimli dizide 137. bölüm itibarıyla Neşe isimli karaktere can vermek amacıyla dahil olup; Songül Öden ile birlikte Deniz Uğur, Ceyda Düvenci, Bennu Yıldırımlar ve Özge Özder ile beraber rol aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
