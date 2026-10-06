İtalya Başbakanlık Ofisi, Giorgia Meloni’nin, yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvurduğunu bildirdi. Açıklamada, Başbakan Meloni’nin, İtalyanca "Ben Giorgia'yım" anlamına gelen "Io sono Giorgia" ifadesini iki kez seslendirdiği dört saniyelik bir ses kaydını tescil ettirdiği kaydedildi. Meloni'nin 2021 yılında çıkan otobiyografisinin adı olan ‘lo sono Giorgia’ ifadesi, başbakanın siyasi kampanyalarıyla özdeşleşti.
Meloni'den yapay zeka önlemi: Sesini tescil ettirdi
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyanca ‘Ben Giorgia'yım’ anlamına gelen ‘Io sono Giorgia’ ifadesini iki kez seslendirdiği dört saniyelik bir ses kaydını tescil ettirdi.
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