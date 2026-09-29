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Kaynak: AA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin görüşmenin başında İtalya'nın Suudi Arabistan'a yönelik dayanışmasını ifade ettiği belirtildi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM ELE ALINDI

İki lider görüşmede bölgedeki son durumu değerlendirirken, gerilimin azaltılması ve diplomatik çözümlerin izlenmesine yönelik olanakları ele aldı.

Görüşmede ayrıca Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarından seyrüsefer özgürlüğünün önemi yeniden teyit edildi.

STRATEJİK ORTAKLIK MESAJI

Meloni ve Bin Selman, İtalya ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri de görüştü.

İki lider, geçen yıl Meloni'nin Suudi Arabistan ziyaretinde varılan mutabakatlar doğrultusunda ilk Stratejik Ortaklık Konseyi toplantısının gerçekleştirilmesi yönündeki iradelerini teyit etti.