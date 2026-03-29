Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabının ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor’a konuk oldu.
FENERBAHÇE SERİDE ÖNE GEÇTİ
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmayı başardı. Fenerbahçe’de Melissa Vargas, 22 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.
İKİ MAÇ KAZANAN TUR ATLAR
Serinin ikinci maçı, 2 Nisan Perşembe günü İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım bir üst tura yükselecek.