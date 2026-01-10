Melisa Ural'dan annesi Sibel Can ile dikkat çeken paylaşım. Hık demiş burnundan düşmüş

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can ve oyuncu/sunucu Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni kareyle dikkatleri üzerine çekti. Magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Sibel Can’ın kızı Melisa, annesiyle çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, annesiyle birlikte paylaştığı yeni kareyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne-kızın benzerliği dikkat çekerken, Ural'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.
1988 yılında Zerrin Özer’in evinde gerçekleşen nikahla hayatlarını birleştiren Sibel Can ve Hakan Ural çifti, 11 yıl süren evlilikleri boyunca magazin gündeminin merkezinde yer almıştı.
Bu evlilikten dünyaya gelen Melisa ve Engincan Ural kardeşlerden Melisa, sakin ve gözlerden uzak yaşam tarzıyla biliniyor.
Annesine olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Melisa Ural, daha önce verdiği bir beyanında duygularını şu sözlerle ifade etmişti:
Sosyal medya platformlarını oldukça sınırlı ve özenli kullanan Melisa Ural’ın, annesi Sibel Can ile birlikte yer aldığı son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları, anne-kız arasındaki benzerliğe dikkat çekerek “Aynı annesi” yorumlarında birleşti.
Melisa Ural Kimdir?
Melisa Ural, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şarkıcı Sibel Can ve oyuncu Hakan Ural’ın tek kızıdır. Engincan adında bir ağabeyi ve annesinin sonraki evliliğinden Emir adında bir erkek kardeşi vardır.
Eğitim hayatını London College of Communication’da İletişim Bölümü’nü bitirerek tamamlayan Ural, medya ve magazin dünyasının içinde büyümesine rağmen daha sakin ve özel bir hayat sürmeyi tercih etmekte.
Genellikle ailesiyle olan bağlılığı ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınmakta.