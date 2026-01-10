Melisa Ural'dan annesi Sibel Can ile dikkat çeken paylaşım. Hık demiş burnundan düşmüş

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can ve oyuncu/sunucu Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni kareyle dikkatleri üzerine çekti. Magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Sibel Can’ın kızı Melisa, annesiyle çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.