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Kaynak: Haber Merkezi

Türk ultramaraton yüzücüsü Melisa Uluarslan, açık su yüzücülüğünün en zorlu etaplarından biri kabul edilen Kuzey Kanalı (North Channel) geçişini başarıyla tamamlayarak Türk spor tarihine geçti.

Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyıları ile İskoçya'nın Portpatrick kıyıları arasındaki yaklaşık 40 kilometrelik parkuru tamamlayan Uluarslan, bu rotayı geçen üçüncü Türk kadın yüzücü oldu.

14 SAAT 13 DAKİKADA TAMAMLADI

Yerel saatle 01.00'de (TSİ 03.00) suya giren Melisa Uluarslan, ortalama 13-14 derece deniz suyu sıcaklığında ve güçlü akıntılar altında kulaç attı.

Yoğun denizanası popülasyonu ile değişken hava ve deniz koşullarına rağmen parkuru 14 saat 13 dakikada tamamlayan milli sporcu, zorlu mücadeleyi başarıyla noktaladı.

DÜNYANIN EN ZORLU PARKURLARINDAN BİRİ

Kuzey Kanalı, düşük su sıcaklığı, kuvvetli gelgit akıntıları, yoğun ve zehirli denizanası popülasyonu ile değişken hava koşulları nedeniyle açık su yüzücülüğünün en prestijli meydan okumalarından Ocean's Seven serisinin en zorlu etaplarından biri olarak gösteriliyor.

Bu parkuru tamamlayabilmek; üst düzey fiziksel dayanıklılık, teknik yeterlilik ve uzun süreli mental direnç gerektiriyor.

BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTI

Melisa Uluarslan, 2025 yılında da Manş Denizi'ni 16 saat 49 dakikada geçerek önemli bir başarı elde etmişti. Bu performansıyla Manş Denizi'ni geçen 7. Türk kadın ve 21. Türk sporcu unvanını kazanan milli yüzücü, Kuzey Kanalı geçişiyle uluslararası kariyerine bir başarı daha ekledi.

Uluarslan'ın son başarısı, hem kişisel kariyerinde önemli bir dönüm noktası olurken hem de Türk açık su yüzücülüğünün uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.