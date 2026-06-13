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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın hazırladığı araştırma raporunda, Döngel'e ait olduğu değerlendirilen cihazlarda uyuşturucu madde teminine ve kullanımına ilişkin olduğu öne sürülen mesajlaşmalar ile çeşitli görsellerin tespit edildiği ifade edildi. Mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirilen incelemelerde telefon galerisi, mesaj kayıtları ve sosyal medya uygulamalarındaki içerikler detaylı şekilde analiz edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen yazışmalarda, bazı kişilerle gerçekleştirilen görüşmelerde uyuşturucu madde teminine yönelik olduğu iddia edilen ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Dosyada bulunan mesaj kayıtlarının, soruşturma makamlarınca delil olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan, Döngel'in telefon incelemesinin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 43 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelilerin başta Telegram olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çevrimiçi uyuşturucu ticareti yaptığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda çok sayıda dijital materyal ve delile el konuldu.

Dosyaya giren inceleme raporlarında, telefon galerisinde uyuşturucu madde kullanımını ve bulundurulmasını gösterdiği değerlendirilen çeşitli fotoğraf ve ekran görüntülerinin bulunduğu da belirtildi. Yetkililer, söz konusu materyallerin soruşturma kapsamında değerlendirilmeye devam edildiğini ifade etti.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda incelemelerin devam ettiği bildirildi.