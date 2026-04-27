Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı Veteriner Hekim Melikşah Yıldız, 25 Nisan Veteriner Hekimler Günü kapsamında Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret ederek meslektaşlarının gününü kutladı.

VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ’NDE ZİYARET

İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı Veteriner Hekim Melikşah Yıldız, 25 Nisan Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu. Daha önce polis haftasında gerçekleştirdiği farkındalık çalışmasıyla dikkat çeken Yıldız, bu kez de meslektaşlarını yalnız bırakmadı.

AKADEMİSYENLER VE KURUM ZİYARET EDİLDİ

Yıldız, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Karaşahin başta olmak üzere fakülte akademisyenleri ve veteriner hekimlerle bir araya geldi. Ayrıca Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev yapan veteriner hekimleri de ziyaret ederek günlerini kutladı.

Yıldız, gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Tahir KARAŞAHİN’i, fakültedeki kıymetli akademisyenlerimizi, veteriner hekimlerimizi ve Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev yapan değerli veteriner hekimlerimizi ziyaret ederek 25 Nisan Veteriner Hekimler Günü’nü kutladık. Hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı için büyük bir özveriyle görev yapan tüm veteriner hekimlerimize teşekkür ediyor; meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”

MESLEĞİN ÖNEMİ VURGULANDI

Ziyaret kapsamında veteriner hekimliğin hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından taşıdığı kritik rol bir kez daha gündeme geldi. Alanında görev yapan uzmanların özverili çalışmaları, toplum sağlığı açısından önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Melikşah Yıldız’ın daha önce de farklı özel günlerde gerçekleştirdiği ziyaret ve farkındalık çalışmaları kamuoyunda dikkat çekmişti. Bu kapsamda yapılan son ziyaretin de mesleki dayanışmayı güçlendirmesi bekleniyor.